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В Якутии введена персональная ответственность глав районов при возникновении пожаров

Общество
12 июля, 13:22 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В связи с пожарами с 3 июля в республике действует режим ЧС

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ЯКУТСК, 12 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Персональная ответственность при возникновение лесных пожаров возложена на глав муниципальных районов. Об этом в среду по итогам селекторного совещания с муниципалитетами сообщил глава Якутии Егор Борисов.

"Ситуация с лесными пожарами в республике накаляется, дождей в ближайшую неделю не прогнозируется, наоборот, будет жаркая и сухая погода - до 34 градусов по Цельсию. Поэтому главы муниципальных районов на период действия режима ЧС регионального характера не должны уходить в отпуска и несут персональную ответственность при возникновении пожаров", - сказал Борисов, напомнив, что в республике с 3 июля действует режим ЧС по пожарам.

Также глава Якутии призвал усилить работу по мобилизации населения для оперативного тушения лесных пожаров. "Для организации работ на местах необходимо закрепить специалистов для координации работ мобилизованного местного населения. Кроме того, необходимо усилить работу по привлечению спецтехники для тушения пожаров", - подчеркнул он.

На данный момент на тушении задействовано 35 единиц наземной техники и 15 вертолетов, но при этом только один вертолет имеет специальную водосливную емкость. "Сейчас этот вертолет со сливным оборудованием задействован на тушении пожаров в Кобяйском районе, после этого будет переброшен в Вилюйский район для усиления противопожарных работ", - утонил руководитель департамента по лесным отношениям республики Вячеслав Попов.

По данным департамента, за сутки площадь пожаров в Якутии увеличилась почти на 600 га и составила 8,2 тыс. га. "Действуют крупные пожары на территории девяти муниципальных районов республики. Основной причиной возникновения является сухие грозы (более 60%), а также человеческий фактор. Поэтому надо усилить разъяснительную работу с населением и рейдовые мероприятия", - подчеркнул Попов.

Глава Якутии отметил, что в республике начинается кормозаготовительная кампания, поэтому могут возникнуть пожары на сенокосных угодьях по вине людей. "Главное не допустить пожаров вблизи населенных пунктов, в сенокосных угодьях, поэтому от правительства Якутии в каждом районе, где имеется угроза возникновения пожара вблизи населенных пунктов, будут закреплены ответственные, чтобы была связь с муниципальным образованием", - подвел итог Борисов.

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