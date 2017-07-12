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На месте подмосковного полигона ТБО "Торбеево" могут построить теплицы

Общество
12 июля, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Полигон будет закрыт в 2020 году

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Люберецкого городского округа Московской области предполагают, что на месте пока действующего мусорного полигона "Торбеево" после его рекультивации в 2019-2020 году может быть построен тепличный комплекс. Об этом заявил глава округа Владимир Ружицкий.

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"В 2020 году полигон ТБО "Торбеево" будет закрыт, к тому времени он выработает свою мощность. Возможно, после окончания рекультивации на месте свалки появится тепличный комплекс", - приводятся слова Ружицкого в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мусорный полигон "Торбеево" находится в городском округе, смежном с Балашихинским, где ранее с широким общественным резонансом был закрыт крупный полигон "Кучино". Как сообщалось ранее, жители Люберецкого и Балашихинского округов 1 июля провели митинг, опасаясь, что после закрытия Кучинской свалки экологическая ситуация вокруг Торбеево ухудшится.

Мусор вместо "Кучино" не перераспределен на "Торбеево", отметил Ружицкий. "В "Торбеево" не перераспределяют ничего. Мы регулярно его инспектируем", - сказал он. По его словам, на свалку в Люберцы сейчас поступает мусор из округов Балашиха, Котельники, Дзержинский, а также из Раменского района Подмосковья и Москвы только по заключенным ранее договорам.

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