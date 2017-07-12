Песков опроверг информацию о том, что Путин якобы подарил монастырю на Валааме яхту

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не дарил монастырю на Валааме, который он посещает в эти дни, дорогостоящую яхту. Об этом заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это неправда, конечно", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что многое пишется в СМИ, но "это не значит, что все это правда".

По словам Пескова, президент РФ ближайшие два дня проведет на Валааме.

"Президент сегодня и завтра находится на Валааме", - сказал пресс-секретарь. Он отметил, что Путин "давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря [на Валааме]: и в плане хозяйственной деятельности помогает, и в плане решения других вопросов".

Песков напомнил, что во вторник президент общался по прибытию на остров с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, и это общение продолжается.

На пятницу у главы государства - региональная повестка, сказал Песков, не уточнив подробностей.

Ранее обозреватель "Коммерантъ-FM" сообщил, что яхта под названием "Паллада", пришвартованная в эти дни на Валааме, является подарком главы российского государства монастырю.