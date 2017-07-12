Песков опроверг информацию о том, что Путин якобы подарил монастырю на Валааме яхту

Ночь кино: выберите фильмы, которые буду показывать в кинотеатрахКультура 12 июля, 14:23
"Швабе" показывает высокоточные спутниковые приборы на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 12 июля, 14:19
Кобылянский: состав клубов КХЛ на сезон-2018/19 станет известен в мартеСпорт 12 июля, 14:14
Песков: позиция Кремля о судьбе договора с Татарстаном будет сформулированаПолитика 12 июля, 14:10
Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированнымиПолитика 12 июля, 14:08
Эксперты обсудили результаты двухлетней работы Свободного порта ВладивостокНовости партнеров 12 июля, 13:59
Аэропорты Кубани планируют до конца года увеличить пассажиропоток на 5%Транспорт 12 июля, 13:58
Газзаев: РФ делает все, чтобы матчи ЧМ-2018 прошли в безопасной обстановкеСпорт 12 июля, 13:56
IAAF прислала визовое приглашение на ЧМ тренеру легкоатлетки Ласицкене ГабрилянуСпорт 12 июля, 13:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не дарил монастырю на Валааме, который он посещает в эти дни, дорогостоящую яхту. Об этом заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, это неправда, конечно", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что многое пишется в СМИ, но "это не значит, что все это правда".
По словам Пескова, президент РФ ближайшие два дня проведет на Валааме.
"Президент сегодня и завтра находится на Валааме", - сказал пресс-секретарь. Он отметил, что Путин "давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря [на Валааме]: и в плане хозяйственной деятельности помогает, и в плане решения других вопросов".
Песков напомнил, что во вторник президент общался по прибытию на остров с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, и это общение продолжается.
На пятницу у главы государства - региональная повестка, сказал Песков, не уточнив подробностей.
Ранее обозреватель "Коммерантъ-FM" сообщил, что яхта под названием "Паллада", пришвартованная в эти дни на Валааме, является подарком главы российского государства монастырю.