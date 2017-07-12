Патриарх Кирилл призвал противостоять мировой тенденции "узаконивания греха"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник святых апостолов Петра и Павла совершил божественную литургию в Петропавловском соборе Петербурга, после которой призвал российское общество твердо противостоять общемировой тенденции на "узаконивание греха".
"Сегодня мы видим, что происходит в мире, когда силой закона, силой власти насаждаются страшные грехи, а люди, которые желают этому греху противостоять, просто выражая свое несогласие с греховностью, могут быть репрессированы", - сказал предстоятель Русской православной церкви.
По словам патриарха, издавна Русь называлась "Святой Русью" именно потому, что для ее народа "святость была абсолютным нравственным идеалом". Он призвал "возблагодарить Господа и его святых апостолов" за то, что "немеркнущие евангельские истины хранятся в жизни людей". "Верим, что, пройдя трудным путем XX века, прикоснувшись к гонениям и испытаниям, мы выработали в себе некий иммунитет, некую нечувствительность к дьявольским соблазнам и искушениям", - отметил патриарх.
Говоря о деятельности апостолов Петра и Павла, Кирилл подчеркнул, что благодаря им вера распространилась по всему миру. "Появился непререкаемый идеал личной и общественной жизни - этот идеал признавался святостью", - добавил патриарх.
Во время богослужения предстоятель Русской православной церкви также вознес молитвы "об упокоении душ усопших рабов Божиих благочестивейших государей императоров и самодержцев Всероссийских и благочестивейших государынь императриц". Петропавловский собор является фамильной усыпальницей Дома Романовых.
Торжественное богослужение в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла является традицией для Санкт-Петербурга, это один из значимых христианских праздников, который завершает Петров пост. Он был установлен в память перенесения мощей святых апостолов Петра и Павла в Риме в 258 году. Петр Великий, основатель города, посвятил этим апостолам первый храм, заложенный в новой столице.