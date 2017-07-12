AFP: от Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений

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ТАСС, 12 июля. Самый крупный за историю наблюдений айсберг отделился от Антарктиды.
Об этом сообщили представители британского университета Суонси, которые давно ведут наблюдение за процессом его образования.
Как передает AFP, речь идет о массиве льда площадью около 5 тыс. кв. км, что составляет примерно четверть территории Уэльса. Масса айсберга оценивается в триллион тонн.
"Отделение айсберга произошло примерно в период с понедельника по среду", - сказали ученые.
#Sentinel1-B witnesses a behemoth #iceberg, twice the size of Luxembourg, breaking off the #LarsenC ice shelf https://t.co/ZfnlwkChAa pic.twitter.com/JfH6uLHQAI— ESA (@esa) 12 июля 2017 г.
Это произошло в результате развития трещины в шельфовом леднике Ларсен С на северо-западной оконечности континента. Толщина ледника достигает приблизительно 350 метров. По мнению ученых, он обеспечивает соединение всех шельфовых ледников Антарктиды, которые после этого тоже могут начать отделяться от континента.
Представители университета Суонси полагают, что образование нового айсберга не связано с глобальным потеплением и не приведет к подъему уровня мирового океана. Однако, по их мнению, проблема состоит в том, что шельфовые ледники сдерживают сход в океан частей внутренних ледников Антарктиды. В случае, если дело дойдет до такого развития событий, уровень мирового океана может повыситься на 10 см.