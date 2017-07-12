В Китае с 2018 года заблокируют несанкционированный доступ в интернет

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. В Китае намерены ограничить доступ рядовых пользователей к открытой части интернета путем блокировки работы VPN-сервисов (Virtual Private Network, виртуальные частные сети) со следующего года.

В настоящее время с помощью подобных технологий китайские пользователи могут с легкостью обойти местные ограничения на использование сети.

Как сообщило агентство Bloomberg во вторник, руководство Китая отдало распоряжение ведущим государственным интернет-провайдерам страны - China Mobile, China Unicom и China Telecom - заблокировать возможность использования различных VPN-соединений с 1 февраля 2018 года.

Регулирование интернета в Китае считается самым жестким в мире. Особая система фильтрации содержимого в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов. "Великий китайский файрвол" (официальное название "Золотой щит") представляет собой систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете. Использование VPN-сервисов долго время оставалось одним из единственных, доступных рядовому пользователю способов выхода в глобальный интернет без каких-либо ограничений.

С помощью "файрвола" китайские власти ограничивают доступ пользователей внутри страны к ряду популярных сайтов, включая Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и Wikipedia. Кроме того, иностранные поисковики (среди которых Google, Yahoo и Bing) фильтруют результаты поисковой выдачи. Фильтрация веб-страниц происходит по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по черному списку адресов сайтов.

Вместе с тем издание отмечает, что подобные изменения затронут исключительно рядовых пользователей. Представители крупного международного бизнеса смогут продолжать пользоваться услугами VPN-сервисов для доступа к глобальному интернету при условии, что подобные соединения будут зарегистрированы в Министерстве промышленности и информатизации КНР.