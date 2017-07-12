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Похороны погибшего в Сирии военнослужащего из Оренбургской области пройдут 14 июля

Общество
12 июля, 15:25 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Похороны состоятся в Соль-Илецке, сообщили в пресс-службе городского округа

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ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Похороны погибшего в Сирии военнослужащего из Оренбургской области Николая Афанасова пройдут 14 июля на его родине в Соль-Илецке, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Соль-Илецкого городского округа.

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"Похороны состоятся в Соль-Илецке 14 июля, церемония прощания начнется в 11:00 местного времени (09:00 мск) в Доме культуры", - уточнили в администрации.

Правительство Оренбургской области выразило соболезнования родным и близким капитана: родителям - Тамаре Николаевне и Юрию Александровичу Афанасовым, супруге Ирине Геннадьевне, его трем сыновьям.

Николай Афанасов 1984 года рождения погиб 10 июля в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга в результате минометного обстрела со стороны террористов. В Сирии он проводил обучение личного состава подразделений сирийских правительственных войск.

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