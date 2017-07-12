ВС РФ ликвидировал Международную конфедерацию союза художников

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ вынес в среду решение о ликвидации Международной конфедерации союзов художников (МКСХ). Таким образом, передает корреспондент ТАСС из зала суда, судья удовлетворил иск Минюста РФ.

"Верховный суд решил административный иск Министерства юстиции РФ удовлетворить, ликвидировать общественную организацию "Международная конфедерация союза художников". Обязанность по осуществлению ликвидации возложить на ее учредителя - Всероссийскую творческую общественную организацию "Союз художников России", - огласил решение судья.

Верховный суд приступил к рассмотрению данного иска 6 июля. По мнению Минюста, организация допустила ряд нарушений, включая отсутствие финансовой отчетности и непредоставление сведений о зарубежном финансировании. В ходе заседания ВС РФ отказался привлечь к иску в качестве заинтересованного лица Министерство культуры, а также Росимущество, о чем просил представитель Минкультуры.

Кроме того, представитель Минюста в суде заявила, что конфедерация без оформления необходимых документов вывезла из страны 26 предметов искусства из своих запасов и разместила их на торгах аукционного дома Sotheby's. По сведениям Минюста, МКСХ грубо и неоднократно нарушала ведение финансовой документации: не предоставлялись сведения о выплате командировочных ее сотрудникам, решения о расходовании средств принимались ненадлежащими органами организации.

Прения сторон

В ходе прений сторон истец настаивал на ликвидации МКСХ. "Прошу обратить внимание на то, что внеплановая проверка, проведенная по требованию Генпрокуратуры, выявила факт нарушения, допущенного организацией в сфере предпринимательской деятельности. Просим суд ликвидировать организацию и исключить сведения о ней из Единого государственного реестра юридических лиц", - заявила представитель Минюста Оксана Соловых.

В свою очередь представители ответчиков просили отказать Минюсту в заявленном иске. "Мы услышали, что одно из нарушений было представлено как грубое и неустранимое, однако это не так. Мы полагаем, что все выявленные нарушения устранены", - отметил представитель организации Георгий Шайрян.

"Ущерба никакого нет, все штрафы были оплачены, никаких негативных последствий не возникло. Непонятно, какая социально значимая цель заключается в том, чтобы ликвидировать организацию, которая за 25 лет лишь только приумножила материально-техническую часть?" - подчеркнул другой представитель МКСХ и заявил о готовности заключить соглашение о примирении сторон. "Мы готовы предпринять все возможное, чтобы исправить положение, и просим нам дать возможность примирения", - сказал он.

Однако представитель Минюста категорически отказалась от данного соглашения. Минюст также просил назначить ликвидатором организации председателя Союза художников России Андрея Ковальчука, поскольку он является руководителем общероссийской организации, в отличие от иных региональных и иностранных юридических лиц, которые входят в МКСХ.

История иска

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, в ходе проверки соответствия деятельности МКСХ уставным целям и действующему законодательству были обнаружены нарушения. В адрес исполнительного комитета организации неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения. Они устранены не были, после чего Минюст России направил в Верховный суд административное исковое заявление о ликвидации конфедерации по основаниям, предусмотренным статьей 44 Федерального закона "Об общественных объединениях".

Международная конфедерация союзов художников пришла на смену ликвидированному Союзу художников СССР в 1992 году. В собственности МКСХ, по данным газеты "Коммерсантъ", находятся Дом творчества, Подольский комбинат художественных материалов и Центральный дом художника в Москве, а также коллекция произведений искусства, приобретенных Союзом художников СССР у самих авторов.