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ВС РФ ликвидировал Международную конфедерацию союза художников

Общество
12 июля, 14:58 UTC+3

В Минюсте сообщили, что организация допустила ряд нарушений, в том числе отсутствие финотчетности и непредоставление сведений о зарубежном финансировании

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Здание Верховного суда РФ

Здание Верховного суда РФ

© Александр Саверкин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ вынес в среду решение о ликвидации Международной конфедерации союзов художников (МКСХ). Таким образом, передает корреспондент ТАСС из зала суда, судья удовлетворил иск Минюста РФ.

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"Верховный суд решил административный иск Министерства юстиции РФ удовлетворить, ликвидировать общественную организацию "Международная конфедерация союза художников". Обязанность по осуществлению ликвидации возложить на ее учредителя - Всероссийскую творческую общественную организацию "Союз художников России", - огласил решение судья.

Верховный суд приступил к рассмотрению данного иска 6 июля. По мнению Минюста, организация допустила ряд нарушений, включая отсутствие финансовой отчетности и непредоставление сведений о зарубежном финансировании. В ходе заседания ВС РФ отказался привлечь к иску в качестве заинтересованного лица Министерство культуры, а также Росимущество, о чем просил представитель Минкультуры.

Кроме того, представитель Минюста в суде заявила, что конфедерация без оформления необходимых документов вывезла из страны 26 предметов искусства из своих запасов и разместила их на торгах аукционного дома Sotheby's. По сведениям Минюста, МКСХ грубо и неоднократно нарушала ведение финансовой документации: не предоставлялись сведения о выплате командировочных ее сотрудникам, решения о расходовании средств принимались ненадлежащими органами организации.

Прения сторон

В ходе прений сторон истец настаивал на ликвидации МКСХ. "Прошу обратить внимание на то, что внеплановая проверка, проведенная по требованию Генпрокуратуры, выявила факт нарушения, допущенного организацией в сфере предпринимательской деятельности. Просим суд ликвидировать организацию и исключить сведения о ней из Единого государственного реестра юридических лиц", - заявила представитель Минюста Оксана Соловых.

В свою очередь представители ответчиков просили отказать Минюсту в заявленном иске. "Мы услышали, что одно из нарушений было представлено как грубое и неустранимое, однако это не так. Мы полагаем, что все выявленные нарушения устранены", - отметил представитель организации Георгий Шайрян.

"Ущерба никакого нет, все штрафы были оплачены, никаких негативных последствий не возникло. Непонятно, какая социально значимая цель заключается в том, чтобы ликвидировать организацию, которая за 25 лет лишь только приумножила материально-техническую часть?" - подчеркнул другой представитель МКСХ и заявил о готовности заключить соглашение о примирении сторон. "Мы готовы предпринять все возможное, чтобы исправить положение, и просим нам дать возможность примирения", - сказал он.

Однако представитель Минюста категорически отказалась от данного соглашения. Минюст также просил назначить ликвидатором организации председателя Союза художников России Андрея Ковальчука, поскольку он является руководителем общероссийской организации, в отличие от иных региональных и иностранных юридических лиц, которые входят в МКСХ.

 История иска

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, в ходе проверки соответствия деятельности МКСХ уставным целям и действующему законодательству были обнаружены нарушения. В адрес исполнительного комитета организации неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения. Они устранены не были, после чего Минюст России направил в Верховный суд административное исковое заявление о ликвидации конфедерации по основаниям, предусмотренным статьей 44 Федерального закона "Об общественных объединениях".

Международная конфедерация союзов художников пришла на смену ликвидированному Союзу художников СССР в 1992 году. В собственности МКСХ, по данным газеты "Коммерсантъ", находятся Дом творчества, Подольский комбинат художественных материалов и Центральный дом художника в Москве, а также коллекция произведений искусства, приобретенных Союзом художников СССР у самих авторов. 

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