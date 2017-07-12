Посольство РФ в Абхазии предупредило об ухудшении криминогенной ситуации в республике

СУХУМ, 12 июля. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Абхазии разместило на официальном сайте предупреждение о необходимости соблюдения российскими туристами в республике повышенной осторожности.

"В связи с ухудшением криминогенной обстановки в Абхазии посольство Российской Федерации рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи", - отмечается в сообщении.

"Мы разместили на сайте посольства предупреждение российским отдыхающим, и это все, что я могу сделать на этом этапе. На последующих этапах, если эта опасная тенденция сохранится, то российская сторона будет продумывать дополнительные шаги", - прокомментировал ситуацию посол Семен Григорьев.

Дипломат выразил возмущение в связи с разбойным нападением на российских туристов в Гудаутском районе и убийством одного из них - 33-летнего Андрея Кабанова. "Я, как посол, и все посольство возмущены произошедшим, - сказал дипломат журналистам в Сухуме. - Обеспечение безопасности российских отдыхающих является приоритетной задачей руководства Абхазии, и в связи с этим я рассчитываю, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных".