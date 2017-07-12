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Власти Кубани: вопрос о проведении фестиваля KUBANA пока не рассматривается

Общество
12 июля, 16:21 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь губернатора края Галина Жукова отметила, что столь масштабное мероприятие требует особых мер безопасности, а силами одних организаторов фестиваля обеспечить их невозможно

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КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Власти Кубани готовы к диалогу с организаторами музыкального фестиваля KUBANA. Обращения от продюсера Ильи Островского о возможном возвращении мероприятия на одну из площадок в Краснодарском крае пока не поступало, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Краснодарского края Галина Жукова.

Продюсер фестиваля Илья Островский на своей странице в социальной сети Facebook разместил открытое письмо губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой разрешить проведение мероприятия на одном из горнолыжных курортов Сочи. "Официального запроса о проведении KUBANA на "Розе Хутор" (горнолыжный курорт под Сочи - прим. ТАСС) от продюсера Островского на имя губернатора за последние два года не поступало. Мы готовы к общественной дискуссии о судьбе KUBANA, но не в Facebook, вряд ли эту площадку можно использовать для широкого общественного обсуждения", - сказала Жукова.

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KUBANA под Калининградом отменена из-за невозможности обеспечить безопасность на фестивале

По словам представителя главы Кубани, сейчас говорить о проведении фестиваля KUBANA на территории Краснодарского края "как минимум преждевременно". "Этот вопрос мы не рассматриваем. Кроме того, важно понимать, что любое мероприятие, особенно столь масштабное, которому нужны особые меры безопасности, это прямая зона ответственности руководства края", - отметила пресс-секретарь губернатора.

Власти Кубани считают, что силами одних только организаторов музыкального фестиваля обеспечить безопасность зрителей и участников невозможно.

История KUBANA - одного из крупнейших российских музыкальных мультиформатных фестивалей - началась в 2009 году в поселке Веселовка Краснодарского края. В разное время на сцену фестиваля поднимались System of a Down, The Offspring, Madness, Gogol Bordello, The Prodigy, Korn, SUM 41, а также "Мумий Тролль", "Ленинград", "Браво", Brainstorm, Ляпис Трубецкой. Выступали на KUBANA и Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Михаил Боярский, Лев Лещенко и другие.

В 2014 году из-за разногласий с властями региона и ряда организационных проблем продюсеры решили в будущем найти фестивалю новую площадку. В 2015 году таким местом должна была стать Калининградская область, но и там позже отказались от его проведения. Последние два года KUBANA, сменив статус с российского на международный, проходила в Риге.

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