В Сочи создадут самый южный этнографический комплекс народов Крайнего Севера

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Этнографический комплекс, посвященный культурным традициям народов Крайнего Севера, откроется в горах под Сочи. Свое название "Хаски центр" он получил от ездовых собак, катание на которых уже предлагают туристам на горнолыжных курортах Красной Поляны, сообщили в среду в пресс-службе всесезонного горного курорта "Горки Город".

"На отметке 960 метров над уровнем моря совсем скоро распахнет свои двери первый на юге России масштабный "Хаски центр", где гости круглый год смогут окунуться в атмосферу жизни северных охотников и их лучших помощников с древних времен - ездовых собак", - сказали в пресс-службе.

В планах создателей этнографического комплекса также открыть дегустационный зал полярной кухни и организовывать экскурсии. Посетителей будут знакомить с историей, обычаями и бытом северных народов. "Мы расскажем, как помогали в охоте ездовые собаки, как охотники добывали и готовили мясо, будем угощать свежей вяленой и копченой олениной, медвежатиной, бобрятиной. Продажу алкоголя отвергли сразу и сознательно и намерены угощать гостей только полезными и здоровыми напитками: чай и морс из ягод ежевики, брусники, малины - то, что растет на Севере", - цитирует пресс-служба директора "Хаски-центра" Дарью Захарову.

По ее словам, на территории центра также возведут настоящий чум, будет работать детская площадка и киоск с аутентичными сувенирами - символами и оберегами разных народов Севера, предметами для шаманских обрядов и традиционными магнитами с фото ездовых собак.

В горах под Сочи уже построена километровая трасса, где зимой катают туристов на нартах и санях, летом - на специальном колесном карте. В питомнике для этого содержатся 35 собак северных пород: хаски, маламуты и самоеды.