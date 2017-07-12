Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: россияне все больше воспринимают ситуацию на Украине как анархию

Общество
12 июля, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Отмечается, что в первые годы внутриполитического кризиса в соседнем государстве россияне чаще всего характеризовали происходящее как гражданскую войну

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Сивков/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Интерес к событиям на Украине в российском обществе постепенно снижается и все больше расценивается как анархия и беззаконие. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Если в первые годы внутриполитического кризиса на Украине россияне, следящие за событиями, чаще всего характеризовали происходящее как гражданскую войну, то в последний год, как правило, называют "бардаком", "анархией", "беззаконием", "бандитизмом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интерес к политическим событиям на Украине среди россиян с начала года немного снизился. Так, по данным социологов, в феврале с той или иной периодичностью за ситуацией в соседнем государстве следили 77%, в июле - 72% граждан РФ. Традиционно наблюдается зависимость между уровнем внимания и возрастом (молодежь проявляет меньшую заинтересованность в сравнении с людьми зрелого возраста).

Кроме того, оценки российско-украинских отношений в обществе не улучшаются: напряженность ощущают 36% россиян, враждебность - 25%. Суммарная доля положительных ответов не превышает 10%.

"Объективных причин для изменения общественных оценок положения дел на Украине за последние месяцы не наблюдалось: вялотекущее нагнетание киевскими властями обстановки на юго-востоке и апелляции к "мировому сообществу" по проблеме Крыма - не в счет. Напряженность вроде не растет, как нет и намека на улучшение ситуации. Поэтому и интерес россиян к украинскому вопросу становится фоновым - пристально за новостями из этой страны они следят все меньше. Можно сказать, что из раздражителя Украина медленно превращается в привычный и назойливый источник негатива", - комментирует данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-7 июня 2017 года. Объем выборки 1800 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AFP: от Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
3
Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированными
4
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
5
В Кремле считают нормальным перенос сроков сдачи ледокола "Арктика"
6
ВС РФ ликвидировал Международную конфедерацию союза художников
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама