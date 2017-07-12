ВЦИОМ: россияне все больше воспринимают ситуацию на Украине как анархию

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Интерес к событиям на Украине в российском обществе постепенно снижается и все больше расценивается как анархия и беззаконие. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Если в первые годы внутриполитического кризиса на Украине россияне, следящие за событиями, чаще всего характеризовали происходящее как гражданскую войну, то в последний год, как правило, называют "бардаком", "анархией", "беззаконием", "бандитизмом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интерес к политическим событиям на Украине среди россиян с начала года немного снизился. Так, по данным социологов, в феврале с той или иной периодичностью за ситуацией в соседнем государстве следили 77%, в июле - 72% граждан РФ. Традиционно наблюдается зависимость между уровнем внимания и возрастом (молодежь проявляет меньшую заинтересованность в сравнении с людьми зрелого возраста).

Кроме того, оценки российско-украинских отношений в обществе не улучшаются: напряженность ощущают 36% россиян, враждебность - 25%. Суммарная доля положительных ответов не превышает 10%.

"Объективных причин для изменения общественных оценок положения дел на Украине за последние месяцы не наблюдалось: вялотекущее нагнетание киевскими властями обстановки на юго-востоке и апелляции к "мировому сообществу" по проблеме Крыма - не в счет. Напряженность вроде не растет, как нет и намека на улучшение ситуации. Поэтому и интерес россиян к украинскому вопросу становится фоновым - пристально за новостями из этой страны они следят все меньше. Можно сказать, что из раздражителя Украина медленно превращается в привычный и назойливый источник негатива", - комментирует данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-7 июня 2017 года. Объем выборки 1800 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.