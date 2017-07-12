От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигант

ТАСС/Reuters/Next Media Animation 2017

Айсберг, который откололся от Антарктиды, может быть одним из самых крупных за всю историю научных наблюдений, сообщили представители британского университета Суонси. Ученые наблюдали за трещиной, образовавшейся на четвертом по величине в Антарктиде шельфовом леднике Ларсен С, больше десяти лет. С 2014 года она только увеличивалась. Еще зимой она расколола ледяной массив насквозь, вплоть до основания.

Теперь айсберг-гигант оторвался от основного массива и отправился в свободное плавание.

#Sentinel1-B witnesses a behemoth #iceberg, twice the size of Luxembourg, breaking off the #LarsenC ice shelf https://t.co/ZfnlwkChAa pic.twitter.com/JfH6uLHQAI — ESA (@esa) 12 июля 2017 г.

Площадь ледника — около 6 тыс. кв. км. и по этому показателю он почти равен таким странам, как Кипр или Бруней, и более чем в два раза превышает такие, как Самоа или Люксембург. Он в 2,3 раза больше Москвы и в 3 раза больше Лондона.

Толщина ледника — 200 метров. Это высота среднего небоскреба в 60-70 этажей.

Масса ледника — триллион тонн — по весу это около 18 миллионов Останкинских башен.

Если предварительные данные ученых о площади и толщине ледника верны, то объем пресной воды в нем — 1,2 тыс. км. куб. Для сравнения: объем Онежского озера — "всего" 285 км. куб., т.е. в 4 раза меньше. В то же время, если сравнивать с Байкалом, ледник проигрывает ему в 19 раз, объем Байкала — 23 тыс. км. куб.

Даже в одном кубическом километре воды содержится 1 трлн литров. Если его растопить, получится примерно по 133 литра воды на каждого жителя Земли. А в отколовшемся леднике таких кубических километров — 1200.

Ученые пока не могут предсказать, что с ним будет дальше. Специалисты отмечают, что айсберг может оставаться там, где он находится, многие годы — известно, что некоторые из них не меняли своего положения до 20 лет, пишет The Independent. Между тем с началом таяния ледник может сдвинуться и начать дрейфовать на север — целиком или развалившись на более мелкие куски. При этом эксперты не исключают, как пишет издание Fortune, что движение айсберга может повлиять на одну из самых загруженных в мире судоходных линий — если он окажется на пути судов.

По мнению ученых, происходящее с ледником Ларсен С — предупреждение о том, что под угрозой разрушения могут оказаться гораздо большие массивы льда в Западной Антарктиде. Значение этого ледника состоит в том, что, по мнению британских ученых, он обеспечивает соединение всех шельфовых ледников Антарктиды, которые после этого тоже могут начать отделяться от ледового континента. Если дело дойдет до такого развития событий, уровень мирового океана может повыситься на 10 см.