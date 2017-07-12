Оргкомитет Фестиваля молодежи объявил голосование по выбору хедлайнера церемонии открытия

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Оргкомитет Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре, запустил интернет-голосование по выбору хедлайнера церемонии открытия. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь фестиваля Антон Пашков.

"Сегодня мы предложили будущим участникам самим выбрать хедлайнера церемонии открытия фестиваля, которая пройдет 15 октября в ледовом дворце "Большой" в Сочи. Голосование проходит в официальной группе фестиваля в соцсети "ВКонтакте", - сказал Пашков.

"Контент будущего фестиваля молодежи должна определить сама молодежь. В течение весны профессиональные сообщества в различных форматах работали над предложениями в дискуссионную программу фестиваля. Но фестиваль - это еще и, конечно, яркий праздник, который не может обойтись без сюрпризов", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе фестиваля отметили, что среди претендентов стать хедлайнером - британские певицы Элли Голдинг, Рита Ора, а также музыкальные коллективы OneRepublic и The Black Eyed Peas. Проголосовать можно до 23:59 мск 17 июля, уточнили в пресс-службе.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тыс. иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укреплять международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".