Всемирный конгресс русской прессы в Минске: ответственность в период глобальных вызовов

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Ответственность профессиональной журналистики в период глобальных вызовов и технологических революций стала одной из основных тем обсуждения в среду на минской площадке Всемирного конгресса русской прессы. Свое видение проблемы изложили представители русскоязычных СМИ более 50 государств, политики и эксперты.

Нынешний форум проходит под девизом "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации".

Инструмент гибридных войн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывший ХIХ Всемирный конгресс, указал на угрозу тех средств массовой информации, которые все чаще становятся участниками гибридных войн. "Идет подготовка новой "артиллерии" в СМИ, прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну", - отметил политик.

"Войны приобрели совершенно иной характер. И последние войны - это гибридные войны в киберпространстве, экономические войны, это политические войны, - сказал глава республики. - Важнейшей, первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве". Лукашенко считает, что именно от "профессиональных журналистов, традиционной прессы - во многом зависят нравственные и гражданские ориентиры".

Белорусский президент также особо подчеркнул роль русского языка, подчеркнув, что в республике дорожат этим достоянием и никогда от него не откажутся. "Русский язык - это наше национальное достояние, он имеет в Белоруссии статус государственного языка, что было решено на референдуме", - сказал Лукашенко. По его словам, "потерять русский язык - это потерять историю, современность и будущее".

Лукашенко подчеркнул, что русский язык - это его родной язык. "Он вобрал в себя талант и толерантность, в том числе, белорусского народа", - сказал президент.

Противостояние фейкам

Тема противодействия субъективной, тенденциозной и лживой информации заняла одно из центральных мест во время дискуссии на форуме и в его кулуарах. Особую роль в решении этой проблемы отводят и русской прессе за рубежом. Эти СМИ, отметил в беседе с ТАСС помощник президента РФ Игорь Щеголев, демонстрируют высокий уровень профессионализма и готовы эффективно противостоять фейковой информации. По его словам, "тот факт, что они [русская пресса за рубежом] удерживают старых читателей и привлекают новых, говорит о том, что у них очень хорошая подготовка и большая мотивация".

Как отметил помощник президента РФ, сейчас традиционные СМИ должны думать, как строить свое информационное будущее с учетом развития новых технологий. "Возникает вопрос: не потеряется ли профессия на фоне вала непрофессиональных любительских форматов? Как строить диалог со своими читателями, зрителями и слушателями, как зарабатывать?", - заметил Щеголев.

Помощник президента убежден, что "всегда будет востребована качественная журналистика, проверенная и ответственная".

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин считает, что, безусловно, "нужно ставить критерии профессионализма, нужно стремиться к тому, чтобы пресса писала честно". "Но этого стопроцентно никогда не будет", - полагает он. "Поэтому мы должны работать и учить людей отличать правду от лжи, мы должны прививать людям навыки и основы информационной гигиены", - заявил замминистра.

Схожую позицию выразил в ходе дискуссии главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, "капиталом профессионалов-журналистов является их репутация". Он считает, что профессиональные СМИ не смогут стать заслоном для потока разнородной информации из социальных сетей. Поэтому, считает Венедиктов, "необходимо привнести профессионализм в этот поток".

Цифровая эволюция

Участники форума обратили внимание на необходимость быть "на волне" технологических изменений, бурно происходящих в течение последнего десятилетия. В этой связи генеральный директор белорусского информационного агентства БЕЛТА Дмитрий Жук подчеркнул, что "цифровая революция закончилась, и сейчас происходит цифровая эволюция".

Первый заместитель генерального директора ТАСС, ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Михаил Гусман считает, что, несмотря на нынешний бум социальных сетей, будущее все равно связано с профессиональной журналистикой.

"Я с уважением отношусь к этому явлению в нашем мире, но не готов придать уважаемым участникам процессов в социальных сетях статус журналистов. Журналистика - это профессия, ей надо обучаться, в ней есть свои критерии, правила, история, учителя, преемственность, - сказал Михаил Гусман. - Люди, пишущие в социальных сетях, - это иная сфера нашей жизни, новая, интересная, еще неопознанная, имеющая огромные перспективы, но я бы не называл это журналистикой, более того, я бы вообще провел жесткий водораздел между социальными сетями и профессиональной журналистикой".

Форум профессионалов

Авторитетность собрания русскоязычных журналистов мира подчеркнуло не только участие президента Белоруссии, но и поступившие приветствия в адрес его участников.

"На протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы объединяет руководителей печатных изданий наших соотечественников за рубежом, всех, кому дороги русский язык и культура, кто искренне интересуется историей и жизнью нашей страны", - отмечается в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое озвучил на форуме его помощник Игорь Щеголев. Путин подчеркнул, обращаясь к участникам форума, что СМИ имеют "огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал".

Также свои приветствия направили председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На форуме были вручены почетные грамоты правительства РФ "за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом". Лауреатами стали издательский дом "Звязда" (Белоруссия), газета "Русское слово" (Молдавия), интернет-газета "Новости Узбекистана" (Узбекистан) и издательский дом "Инфоринг Медиа" (Эстония).

Также на конгрессе были вручены премии имени Якова Борового "За личный вклад в развитие русской прессы", учрежденная Всемирной ассоциацией русской прессы в 2011 году в память о выдающемся советском и российском журналисте, работавшем в ТАСС. В нынешнем году ее лауреатами стали журналисты из Азербайджана, Греции, Латвии, Молдавии, Турции.

Культурные традиции славян

Хозяева нынешнего форума пригласили его участников ознакомиться со славянскими культурными традициями, искусством государств, участвующих в эти дни в международном фестивале "Славянский базар в Витебске".

"У нас не только большая политическая, творческая, профессиональная программа. Проведение конгресса счастливо совпало с открывающимся в Белоруссии международным фестивалем искусств "Славянский базар в Витебске", и мы сможем вживую увидеть огромный пласт культуры, который сохранили наши народы", - отметил президент ВАРП Виталий Игнатенко. "Это очень важно для всех нас", - подчеркнул он.

Также гости Белоруссии побывают в "колыбели белорусской государственности" - древнем Полоцке.

На юбилей - в Нью-Йорк

Организаторами международного форума в Минске выступили Всемирная ассоциация русской прессы, Информационное агентство России ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств СНГ.

Принято решение, что юбилейный, ХХ Всемирный конгресс русской прессы состоится в 2018 году в Нью-Йорке.