Всемирный конгресс русской прессы в Минске: ответственность в период глобальных вызовов

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МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Ответственность профессиональной журналистики в период глобальных вызовов и технологических революций стала одной из основных тем обсуждения в среду на минской площадке Всемирного конгресса русской прессы. Свое видение проблемы изложили представители русскоязычных СМИ более 50 государств, политики и эксперты.
Нынешний форум проходит под девизом "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывший ХIХ Всемирный конгресс, указал на угрозу тех средств массовой информации, которые все чаще становятся участниками гибридных войн. "Идет подготовка новой "артиллерии" в СМИ, прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну", - отметил политик.
"Войны приобрели совершенно иной характер. И последние войны - это гибридные войны в киберпространстве, экономические войны, это политические войны, - сказал глава республики. - Важнейшей, первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве". Лукашенко считает, что именно от "профессиональных журналистов, традиционной прессы - во многом зависят нравственные и гражданские ориентиры".
Белорусский президент также особо подчеркнул роль русского языка, подчеркнув, что в республике дорожат этим достоянием и никогда от него не откажутся. "Русский язык - это наше национальное достояние, он имеет в Белоруссии статус государственного языка, что было решено на референдуме", - сказал Лукашенко. По его словам, "потерять русский язык - это потерять историю, современность и будущее".
Лукашенко подчеркнул, что русский язык - это его родной язык. "Он вобрал в себя талант и толерантность, в том числе, белорусского народа", - сказал президент.
Тема противодействия субъективной, тенденциозной и лживой информации заняла одно из центральных мест во время дискуссии на форуме и в его кулуарах. Особую роль в решении этой проблемы отводят и русской прессе за рубежом. Эти СМИ, отметил в беседе с ТАСС помощник президента РФ Игорь Щеголев, демонстрируют высокий уровень профессионализма и готовы эффективно противостоять фейковой информации. По его словам, "тот факт, что они [русская пресса за рубежом] удерживают старых читателей и привлекают новых, говорит о том, что у них очень хорошая подготовка и большая мотивация".
Как отметил помощник президента РФ, сейчас традиционные СМИ должны думать, как строить свое информационное будущее с учетом развития новых технологий. "Возникает вопрос: не потеряется ли профессия на фоне вала непрофессиональных любительских форматов? Как строить диалог со своими читателями, зрителями и слушателями, как зарабатывать?", - заметил Щеголев.
Помощник президента убежден, что "всегда будет востребована качественная журналистика, проверенная и ответственная".
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин считает, что, безусловно, "нужно ставить критерии профессионализма, нужно стремиться к тому, чтобы пресса писала честно". "Но этого стопроцентно никогда не будет", - полагает он. "Поэтому мы должны работать и учить людей отличать правду от лжи, мы должны прививать людям навыки и основы информационной гигиены", - заявил замминистра.
Схожую позицию выразил в ходе дискуссии главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, "капиталом профессионалов-журналистов является их репутация". Он считает, что профессиональные СМИ не смогут стать заслоном для потока разнородной информации из социальных сетей. Поэтому, считает Венедиктов, "необходимо привнести профессионализм в этот поток".
Участники форума обратили внимание на необходимость быть "на волне" технологических изменений, бурно происходящих в течение последнего десятилетия. В этой связи генеральный директор белорусского информационного агентства БЕЛТА Дмитрий Жук подчеркнул, что "цифровая революция закончилась, и сейчас происходит цифровая эволюция".
Первый заместитель генерального директора ТАСС, ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Михаил Гусман считает, что, несмотря на нынешний бум социальных сетей, будущее все равно связано с профессиональной журналистикой.
"Я с уважением отношусь к этому явлению в нашем мире, но не готов придать уважаемым участникам процессов в социальных сетях статус журналистов. Журналистика - это профессия, ей надо обучаться, в ней есть свои критерии, правила, история, учителя, преемственность, - сказал Михаил Гусман. - Люди, пишущие в социальных сетях, - это иная сфера нашей жизни, новая, интересная, еще неопознанная, имеющая огромные перспективы, но я бы не называл это журналистикой, более того, я бы вообще провел жесткий водораздел между социальными сетями и профессиональной журналистикой".
Авторитетность собрания русскоязычных журналистов мира подчеркнуло не только участие президента Белоруссии, но и поступившие приветствия в адрес его участников.
"На протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы объединяет руководителей печатных изданий наших соотечественников за рубежом, всех, кому дороги русский язык и культура, кто искренне интересуется историей и жизнью нашей страны", - отмечается в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое озвучил на форуме его помощник Игорь Щеголев. Путин подчеркнул, обращаясь к участникам форума, что СМИ имеют "огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал".
Также свои приветствия направили председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На форуме были вручены почетные грамоты правительства РФ "за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом". Лауреатами стали издательский дом "Звязда" (Белоруссия), газета "Русское слово" (Молдавия), интернет-газета "Новости Узбекистана" (Узбекистан) и издательский дом "Инфоринг Медиа" (Эстония).
Также на конгрессе были вручены премии имени Якова Борового "За личный вклад в развитие русской прессы", учрежденная Всемирной ассоциацией русской прессы в 2011 году в память о выдающемся советском и российском журналисте, работавшем в ТАСС. В нынешнем году ее лауреатами стали журналисты из Азербайджана, Греции, Латвии, Молдавии, Турции.
Хозяева нынешнего форума пригласили его участников ознакомиться со славянскими культурными традициями, искусством государств, участвующих в эти дни в международном фестивале "Славянский базар в Витебске".
"У нас не только большая политическая, творческая, профессиональная программа. Проведение конгресса счастливо совпало с открывающимся в Белоруссии международным фестивалем искусств "Славянский базар в Витебске", и мы сможем вживую увидеть огромный пласт культуры, который сохранили наши народы", - отметил президент ВАРП Виталий Игнатенко. "Это очень важно для всех нас", - подчеркнул он.
Также гости Белоруссии побывают в "колыбели белорусской государственности" - древнем Полоцке.
Организаторами международного форума в Минске выступили Всемирная ассоциация русской прессы, Информационное агентство России ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств СНГ.
Принято решение, что юбилейный, ХХ Всемирный конгресс русской прессы состоится в 2018 году в Нью-Йорке.