Открытие гастролей Ансамбля песни и пляски Росгвардии во Франции прошло с аншлагом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии РФ открыл гастроли во Франции большой концертной программой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации открыл гастроли во Франции большой концертной программой в городе Ле Гаррик-Кап Дэкуверт. Выступление прошло с аншлагом", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, артисты исполнили русские народные песни, популярные хиты советской эпохи, произведения зарубежных авторов и исполнителей Тома Джонса, Лучано Паваротти, Эдит Пиаф, а также известные арии из опер.

"Прованская публика необычайно тепло приняла программу российских артистов и наградила их долгими овациями", - отметил руководитель ведущего творческого коллектива Росгвардии, народный артист РСФСР генерал-майор Виктор Елисеев. Он добавил, что кульминацией программы стало исполнение государственных гимнов Франции и России, "которые зал единодушно встретил стоя".

Он выразил надежду, что продолжение будет столь же триумфальным, как и прованская премьера гастролей. "Это позволит российским артистам укрепить узы дружбы, связывающие коллектив с местной публикой и деятелями культуры", - подчеркнул он.

Представитель Росгвардии сообщил, что следующий этап турне пройдет на престижных концертных площадках юга Франции - в городах Перпиньян и Монпелье. "Выступление Академического ансамбля Росгвардии состоится в рамках государственного музыкального фестиваля "Радио Франс", - пояснил он.

В последний раз российский ансамбль выступал во Франции в марте на сценах парижского зала Pleyel и лионского Amphitheatre. Тогда их посетили более десяти тысяч зрителей, напомнил сотрудник пресс-службы.