Латышский автор мюзикла про нацистского преступника Цукурса включен в черный список РФ

Прядкин рассчитывает, что стоимость прав на показ РФПЛ возрастет на 50%Спорт 12 июля, 17:34
Экс-мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников признал винуПроисшествия 12 июля, 17:32
"Опора России" предлагает освободить от онлайн-касс предпринимателей, имеющих патентКорпорация МСП 12 июля, 17:32
Дрозд: администрация Кемеровской области проверит факты из письма боксеров к федерацииСпорт 12 июля, 17:25
Денисов будет капитаном ФК "Локомотив" в матче за Суперкубок РоссииСпорт 12 июля, 17:23
Футболист "Зенита" Артур Юсупов перешел на правах аренды в "Ростов"Спорт 12 июля, 17:21
Картины и скульптуры из переработанных материалов покажут в МосквеСоциальная ответственность 12 июля, 17:21
Всемирный конгресс русской прессы в Минске: ответственность в период глобальных вызововОбщество 12 июля, 17:20
СМИ: сотрудники налоговой службы Испании провели обыск на яхте РоналдуСпорт 12 июля, 17:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 12 июля. /ТАСС/. Латвийский продюсер и автор скандального мюзикла про нацистского преступника Герберта Цукурса Юрис Миллерс включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщил в среду сам Миллерс на своей странице в Facebook.
"Вчера получил известия, о которых не знаю: смеяться, плакать или гордиться. Российское посольство отказало мне в предоставлении визы, поскольку я внесен в российский черный список", - написал он, пояснив, что собирался навестить в Красноярске живущую там родственницу. "О том, что она жива, я узнал всего несколько лет тому назад. Учитывая ее почтенный возраст (86 лет), мне остается только надеяться, что у дипломатов осталась еще какая-то человечность, и это решение России будет изменено", - добавил он.
По словам Миллерса, в России он бывал неоднократно на различных культурных мероприятиях. "Я никогда не нарушал законы этой страны, поэтому внесение меня в черный список вызывает больше вопросов, нежели ответов. Неужели Россия оценила мою профессиональную деятельность и включила в этот список как ответ на включение Иосифа Кобзона в черный список Латвии? Если так, то я являюсь жертвой официальных европейских санкций против России", - указал он.
В латвийском городе Лиепая, где родился Цукурс, в октябре 2014 года состоялась премьера мюзикла "Цукурс. Герберт Цукурс". В описании постановки сказано, что она представляет собой "историю о легендарном полете, приключениях и трагической судьбе лиепайского авиатора". Тогда эту постановку осудили местные антифашистские и еврейские правозащитные организации, а также глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс и МИД Израиля.
Цукурс входил в "команду Арайса", которая в Латвии в годы немецкой оккупации занималась уничтожением евреев. После войны он бежал в Бразилию, а в 1965 году был убит в Уругвае. По одной из версий, Цукурса, который считается соучастником уничтожения 25 тыс. евреев, ликвидировали агенты израильской разведки "Моссад".
В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. Среди них - певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. В свою очередь в числе граждан Латвии, которым запрещен въезд в РФ, находятся парламентарий Солвита Аболтиня, депутаты Европарламента от республики Артис Пабрикс, Инесе Вайдере и Сандра Калниете, режиссер Алвис Херманис. При этом российская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.