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Латышский автор мюзикла про нацистского преступника Цукурса включен в черный список РФ

Общество
12 июля, 17:30 UTC+3 РИГА РИГА 12, июля. /ТАСС

Юрис Миллерс пояснил, что собирался навестить в Красноярске родственницу, но российское посольство отказало ему в выдаче визы

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РИГА, 12 июля. /ТАСС/. Латвийский продюсер и автор скандального мюзикла про нацистского преступника Герберта Цукурса Юрис Миллерс включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщил в среду сам Миллерс на своей странице в Facebook.

"Вчера получил известия, о которых не знаю: смеяться, плакать или гордиться. Российское посольство отказало мне в предоставлении визы, поскольку я внесен в российский черный список", - написал он, пояснив, что собирался навестить в Красноярске живущую там родственницу. "О том, что она жива, я узнал всего несколько лет тому назад. Учитывая ее почтенный возраст (86 лет), мне остается только надеяться, что у дипломатов осталась еще какая-то человечность, и это решение России будет изменено", - добавил он.

По словам Миллерса, в России он бывал неоднократно на различных культурных мероприятиях. "Я никогда не нарушал законы этой страны, поэтому внесение меня в черный список вызывает больше вопросов, нежели ответов. Неужели Россия оценила мою профессиональную деятельность и включила в этот список как ответ на включение Иосифа Кобзона в черный список Латвии? Если так, то я являюсь жертвой официальных европейских санкций против России", - указал он.

В латвийском городе Лиепая, где родился Цукурс, в октябре 2014 года состоялась премьера мюзикла "Цукурс. Герберт Цукурс". В описании постановки сказано, что она представляет собой "историю о легендарном полете, приключениях и трагической судьбе лиепайского авиатора". Тогда эту постановку осудили местные антифашистские и еврейские правозащитные организации, а также глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс и МИД Израиля.

Цукурс входил в "команду Арайса", которая в Латвии в годы немецкой оккупации занималась уничтожением евреев. После войны он бежал в Бразилию, а в 1965 году был убит в Уругвае. По одной из версий, Цукурса, который считается соучастником уничтожения 25 тыс. евреев, ликвидировали агенты израильской разведки "Моссад".

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. Среди них - певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. В свою очередь в числе граждан Латвии, которым запрещен въезд в РФ, находятся парламентарий Солвита Аболтиня, депутаты Европарламента от республики Артис Пабрикс, Инесе Вайдере и Сандра Калниете, режиссер Алвис Херманис. При этом российская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.

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