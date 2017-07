Ариана Гранде стала первым почетным жителем Манчестера

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой 22 мая был совершен теракт, получила в среду звание почетного жителя города Манчестер. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Соответствующее решение единогласно приняли члены городского совета. Звание было присвоено в знак признания заслуг певицы перед городом, в частности за ее усилия в организации благотворительного концерта для помощи пострадавшим под названием One Love Manchester.

Взрыв на крытом стадионе Manchester Arena прогремел поздно вечером 22 мая сразу после завершения концерта Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. В результате теракта погибли 22 человека и 75 получили ранения.

По словам главы городского совета сэра Ричарда Лиза, после тех ужасных событий, свидетелем которых певице пришлось стать, "было бы вполне объяснимым, если бы она вообще не захотела больше никогда видеть это место". "Но нет - вместо этого она, как артист, как исполнитель, приняла решение, что не даст новый концерт, пока не вернется в Манчестер и не выступит здесь", - сказал он. "Сделав это, она принесла утешение тысячам людей, собрала миллионы для фонда помощи пострадавшим We Love Manchester и стала первым куратором этого фонда. Именно поэтому я предлагаю присвоить ей звание первого почетного жителя города Манчестер", - добавил он.

Концерт One Love Manchester, организованный с целью оказания помощи пострадавшим во время теракта, состоялся 4 июля на знаменитом стадионе Emirates Old Trafford и собрал около 50 тыс. зрителей. Компанию Гранде при исполнении некоторых композиций составили певица Майли Сайрус и группа Black Eyed Peas. А песню One Last Time она спела в компании других участников концерта. Среди них были такие исполнители, как Робби Уильямс, Кэти Перри, Джастин Бибер, группа Coldplay и Take That.

Концерт, билеты на который были проданы за 6 минут, прошел под усиленной охраной полиции и служб безопасности. Вырученные средства были перечислены в чрезвычайный фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста.

24-летняя актриса и певица, композитор, автор песен и фотомодель начала карьеру в 2008 году с бродвейского мюзикла "13". Затем она получила главную роль в телесериале "Виктория-победительница" в 2009 году. Музыкальная карьера Гранде началась в 2011 году с записи саундтрека к этому же сериалу, а в 2013 году она выпустила свой дебютный альбом Yours Truly. В ноябре 2016 года певица была удостоена престижной музыкальной премии American Music Awards в главной номинации "Артист года".