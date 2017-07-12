Высшая школа экономики вошла в топ-50 лучших молодых вузов планеты по версии QS

ЛОНДОН, 12 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Российская Высшая школа экономики (ВШЭ) улучшила свои позиции в рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds (QS) под названием The 2018 QS Top 50 Under 50, в котором рассматриваются исключительно вузы, основанные за последние 50 лет. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании.

Созданный в 1992 году в Москве Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" занял 48 строчку в рейтинге. В него входят 100 лучших молодых университетов планеты. В прошлогоднем исследовании ВШЭ оказалась в группе вузов, разделивших места с 51 по 60-е.

Единственный вуз из РФ

"ВШЭ - один из наиболее амбициозных российских университетов и, безусловно, его движение вверх по рейтингу лучших университетов мира (QS World University Rankings 2018), а также других рейтингов доказывает, что он находится на правильном пути", - прокомментировала этот результат корреспонденту ТАСС региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева. В упомянутом выше глобальном рейтинге QS, в который входят 965 лучших мировых вузов, - он был опубликован в начале июня - ВШЭ заняла 382-ю строчку, поднявшись сразу на 29 позиций по сравнению с предыдущим годом.

"ВШЭ был и остается единственным вузом, представляющим Россию в этом рейтинге. В 2015 году он был в группе 81-90, в 2016 - уже 51-60, а сейчас сумел войти в топ 50", - пояснила Зайцева, рассказывая про прогресс университета. "Что интересно, лишь один вуз постсоветского пространства стоит выше ВШЭ - это Евразийский национальный университет имени Гумилева из Астаны, занявший 336 место в рейтинге лучших университетов мира и 35 место в нынешнем исследовании. При сохранении существующей динамики через год-два не исключено, что эти вузы поменяются местами", - полагает эксперт.

Что же касается лидеров рейтинга The 2018 QS Top 50 Under 50, то первые шесть строчек списка занимают университеты из стран Азии. На первом месте расположился сингапурский Наньянский технологический университет, за ним идут Гонконгский университет науки и технологии и Корейский институт передовых технологий (Южная Корея). Оставшиеся места в десятке распределены следующим образом: Городской университет Гонконга, южнокорейский Пхоханский университет науки и технологии, Гонконгский политехнический университет, финская Высшая школа искусств, дизайна и архитектуры Университета Аалто, Сиднейский технологический университет (Австралия), французский Исследовательский технический институт CentraleSuplec, Мадридский автономный университет (Испания).

Методология исследования

Рейтинг The 2018 QS Top 50 Under 50 публикуется с 2012 года. Позиции университетов определяются при помощи той же методологии, что и рейтинг лучших вузов мира, публикуемый QS с 2004 года. Учебные заведения оцениваются по шести критериям, среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).