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"Аэрофлот" отменяет в четверг 14 рейсов из-за непогоды

Общество
12 июля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В компании отметили, что пассажиры отмененных рейсов, прибывшие на регистрацию, будут обеспечены согласно стандартам компании и перевезены на последующих

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" отменяет в четверг, 13 июля, 14 рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

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В частности, будут отменены рейсы из Шереметьева в Париж, Берлин, Прагу, Варшаву, Таллин, а также в ряд городов России, в том числе в Краснодар, Ростов, Тюмень, Минеральные Воды, Архангельск, Воронеж, Самару, Набережные Челны и Нижний Новгород.

Кроме того, несколько рейсов, включая вылеты в Минск, Франкфурт и Мюнхен и ряд городов России, будут перенесены с 13 на 14 июля.

"Аэрофлот" указывает, что прибывшие на регистрацию пассажиры отмененных рейсов будут обеспечены согласно стандартам компании и перевезены на последующих.

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