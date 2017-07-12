"Аэрофлот" отменяет в четверг 14 рейсов из-за непогоды

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" отменяет в четверг, 13 июля, 14 рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

В частности, будут отменены рейсы из Шереметьева в Париж, Берлин, Прагу, Варшаву, Таллин, а также в ряд городов России, в том числе в Краснодар, Ростов, Тюмень, Минеральные Воды, Архангельск, Воронеж, Самару, Набережные Челны и Нижний Новгород.

Кроме того, несколько рейсов, включая вылеты в Минск, Франкфурт и Мюнхен и ряд городов России, будут перенесены с 13 на 14 июля.

"Аэрофлот" указывает, что прибывшие на регистрацию пассажиры отмененных рейсов будут обеспечены согласно стандартам компании и перевезены на последующих.