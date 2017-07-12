"Аэрофлот" отменяет в четверг 14 рейсов из-за непогоды

Команда НФЛ "Даллас" стала самым дорогим спортивным клубом по версии ForbesСпорт 12 июля, 19:06
Выставку бездомных животных проведут в МосквеСоциальная ответственность 12 июля, 19:02
Мантуров убежден, что ВФП войдет в состав Ассоциации водных видов спортаСпорт 12 июля, 18:57
"Достаточно эффективный объект": "Роснефть" получила Эргинское месторождениеЭкономика и бизнес 12 июля, 18:54
Изменение климата сокращает урожайСоциальная ответственность 12 июля, 18:52
Сарсания: футболист "Зенита" Йованович может перейти в "Бордо" в ближайшие дниСпорт 12 июля, 18:48
Денисов: "Локомотив" по-особенному настроится на матч за Суперкубок со "Спартаком"Спорт 12 июля, 18:42
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигантОбщество 12 июля, 18:38
Африканские министры призвали инвестировать в экопроектыСоциальная ответственность 12 июля, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" отменяет в четверг, 13 июля, 14 рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
В частности, будут отменены рейсы из Шереметьева в Париж, Берлин, Прагу, Варшаву, Таллин, а также в ряд городов России, в том числе в Краснодар, Ростов, Тюмень, Минеральные Воды, Архангельск, Воронеж, Самару, Набережные Челны и Нижний Новгород.
Кроме того, несколько рейсов, включая вылеты в Минск, Франкфурт и Мюнхен и ряд городов России, будут перенесены с 13 на 14 июля.
"Аэрофлот" указывает, что прибывшие на регистрацию пассажиры отмененных рейсов будут обеспечены согласно стандартам компании и перевезены на последующих.