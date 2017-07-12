Ростуризм призывает туроператоров информировать клиентов о ситуации в Абхазии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ростуризм призвал туроператоров сообщать своим клиентам о ситуации в Абхазии в связи с ухудшением криминогенной обстановке в этой стране. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства в среду.

"Туроператоров, реализующих туры в Абхазию, Ростуризм настоятельно призывает в обязательном порядке информировать своих клиентов об имеющихся рисках и правилах поведения в этой стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство рекомендует российским туристам, отдыхающим в Абхазии, внимательно отнестись к предупреждению и соблюдать рекомендованные посольством России в Абхазии меры личной безопасности, в частности, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи.

Ранее сообщалось о разбойном нападении на российских туристов в районе абхазского села Гудаута, приведшего к гибели одного из них. В частности, двое вооруженных неизвестных в масках напали днем 11 июля на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.