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Ростуризм призывает туроператоров информировать клиентов о ситуации в Абхазии

Общество
12 июля, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Ранее посольство РФ в Абхазии предупредило об ухудшении криминогенной ситуации в республике

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ростуризм призвал туроператоров сообщать своим клиентам о ситуации в Абхазии в связи с ухудшением криминогенной обстановке в этой стране. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства в среду.

"Туроператоров, реализующих туры в Абхазию, Ростуризм настоятельно призывает в обязательном порядке информировать своих клиентов об имеющихся рисках и правилах поведения в этой стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство рекомендует российским туристам, отдыхающим в Абхазии, внимательно отнестись к предупреждению и соблюдать рекомендованные посольством России в Абхазии меры личной безопасности, в частности, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи.

Ранее сообщалось о разбойном нападении на российских туристов в районе абхазского села Гудаута, приведшего к гибели одного из них. В частности, двое вооруженных неизвестных в масках напали днем 11 июля на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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