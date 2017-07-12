Медведев назначил Романа Камаева замруководителя Росмолодежи

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Романа Камаева. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.

"Назначить Камаева Романа Александровича заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в документе.

В июне этого года Медведев освободил от должности замглавы Росмолодежи Алексея Паламарчука по его просьбе. Таким образом, после этого назначения у главы ведомства Александра Бугаева стало семь заместителей.