Научрук ВШЭ: войти в топ-50 молодых вузов университету помогли английские публикации

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Курс на увеличение числа научных публикаций на английском языке помог национальному исследовательскому университету "Высшая школа экономики" (ВШЭ) войти в топ-50 рейтинга молодых вузов Quacquarelli Symonds (QS). Такое мнение в среду высказал ТАСС научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин.

Согласно результатам рейтинга британской компании Quacquarelli Symonds под названием The 2018 QS Top 50 Under 50, "Высшая школа экономики" заняла 48 строчку. Рейтинг охватывает 100 лучших молодых университетов планеты. В прошлогоднем исследовании ВШЭ оказалась в группе вузов, разделивших места с 51 по 60-е.

"Сейчас мы взяли специально курс, под руководством нашего ректора, чтобы наша школа заняла определенное место за рубежом, в тех границах, которые там определены для продвижения университетов. И мы очень упорно над этим работаем, добиваемся того, чтобы люди наши не просто писали и публиковались здесь, а чтобы они писали на английском языке и публиковались за рубежом. Вот и вышло - видите результат того, что эта работа постоянно ведется", - сказал Ясин. По его словам, такого продвижения в других вузах мало, и Высшая школа экономики старается их также "поднять".

В пресс-службе вуза добавили, что, хоть рейтинг и "молодежный", показатели у него такие же, как и у "взрослых". "Не менее половины результата в рейтинге - это показатель по репутации", - подчеркнули в университете, отметив, что "сравнивать университеты логично именно в одной возрастной категории".

Что же касается лидеров рейтинга The 2018 QS Top 50 Under 50, то первые шесть строчек списка занимают университеты из стран Азии. На первом месте расположился сингапурский Наньянский технологический университет, за ним идут Гонконгский университет науки и технологии и Корейский институт передовых технологий (Южная Корея). далее идут Городской университет Гонконга, южнокорейский Пхоханский университет науки и технологии, Гонконгский политехнический университет, финская Высшая школа искусств, дизайна и архитектуры Университета Аалто, Сиднейский технологический университет (Австралия), французский Исследовательский технический институт CentraleSuplec, Мадридский автономный университет (Испания).

Рейтинг The 2018 QS Top 50 Under 50 публикуется с 2012 года. Позиции университетов определяются при помощи той же методологии, что и рейтинг лучших вузов мира, публикуемый QS с 2004 года. Учебные заведения оцениваются по шести критериям, среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).