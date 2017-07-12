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Следственный комитет не занимался расследованием дела Полонского

Общество
12 июля, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В ведомстве отметили, что в СМИ в связи с вынесенным решением суда по уголовному делу в отношении бизнесмена появилась информация о том, что обвинение ему предъявлялось Следственным комитетом

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России призвал журналистов быть точными - уголовное дело в отношении Полонского расследовал не Следственный комитет. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в ряде СМИ в связи с вынесенным решением суда по уголовному делу в отношении бизнесмена Сергея Полонского появилась информация о том, что обвинение ему предъявлялось Следственным комитетом. Хочу уточнить, что уголовное дело в отношении Полонского никогда не было в производстве следственных органов СК, то есть не расследовалось Следственным комитетом", - отметила представитель СК, призвав журналистов быть точными.

Пресненский суд Москвы 12 июля приговорил Полонского к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов и освободил его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности по делу.

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Полонский, Сергей Юрьевич
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