Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Раненного при стрельбе в Вирджинии конгрессмена перевели из реанимации

Общество
12 июля, 23:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июля. /ТАСС

Отмечается, что законодатель по-прежнему находится в медицинском центре MedStar в Вашингтоне, его состояние оценивается как тяжелое

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Врачи перевели из реанимации в обычную палату заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивена Скалиса, который получил тяжелое огнестрельное ранение в июне. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Оно отмечает, что законодатель по-прежнему находится в медицинском центре MedStar в Вашингтоне, его состояние оценивается как тяжелое. Ранее ему провели операцию, сейчас он страдает от инфекции.

14 июня житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. Скалис был ранен в бедро. Конгрессмена доставили в больницу, где ему была проведена первая операция. Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза, изначально его состояние оценивалось как критическое.

В результате стрельбы пострадали еще несколько человек, среди которых были помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место происшествия.

Позже выяснилось, что стрелявший был сторонником демократов - в прошлом году он работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Смотрите также

Состояние раненного в Вирджинии конгрессмена резко ухудшилось

Состояние раненного в Вирджинии конгрессмена улучшилось

Трамп навестил в больнице раненного в Вирджинии американского конгрессмена

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Трамп считает, что Путина больше устроила бы Клинтон в качестве президента США
3
Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента Трампа
4
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигант
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
7
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
Темы дня
Реклама