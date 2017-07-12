Раненного при стрельбе в Вирджинии конгрессмена перевели из реанимации

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Врачи перевели из реанимации в обычную палату заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивена Скалиса, который получил тяжелое огнестрельное ранение в июне. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Оно отмечает, что законодатель по-прежнему находится в медицинском центре MedStar в Вашингтоне, его состояние оценивается как тяжелое. Ранее ему провели операцию, сейчас он страдает от инфекции.

14 июня житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. Скалис был ранен в бедро. Конгрессмена доставили в больницу, где ему была проведена первая операция. Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза, изначально его состояние оценивалось как критическое.

В результате стрельбы пострадали еще несколько человек, среди которых были помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место происшествия.

Позже выяснилось, что стрелявший был сторонником демократов - в прошлом году он работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.