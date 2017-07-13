Мощи Николая Чудотворца прибудут в Петербург из Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца будет привнесен в четверг в Санкт-Петербург из Москвы, где святыня была открыта для поклонения до 12 июля. Ее доставят самолетом, из аэропорта "Пулково" перевезут в центр города и на площади Александра Невского пройдет церемония торжественной встречи. Ковчег будет в Петербурге до 28 июля, а затем отправится в город Бари (Италия), где мощи находятся постоянно.

"В Петербурге торжественная встреча мощей святителя Николая состоится в Александро-Невской лавре, - сказала ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. - Допуск паломников к святыне в главном храме монастыря - Свято-Троицком соборе - начнется с 16:00. 28 июля состоятся торжественные проводы мощей святителя Николая Чудотворца, из Санкт-Петербурга святыня вернется обратно в Бари".

Инфографика Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге Где можно поклониться мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге и что взять с собой в очередь: памятка паломника

Ковчег будет открыт для поклонения в монастыре, основанном по приказу Петра Великого, мечтавшего, чтобы это было заведение нового типа, использовавшееся как благотворительное, исправительное, учебное и лечебное заведение. В декабре 2015 года в лавре открылся общедоступный электронный читальный зал, дающий возможность читать редкие церковные издания XVIII-XX веков. Объем оцифрованной коллекции - 400 тыс. единиц хранения.

Безопасность в очереди

С 14 июля доступ к ковчегу с мощами будет открыт ежедневно. Для верующих организуют две очереди, одна - социальная, для инвалидов и людей с детьми до двух лет. Правопорядок будут круглосуточно обеспечивать 130 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти и полиция.

"К месту паломничества будут приближены маршруты патрулирования нарядов групп задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ", - сообщили в пресс- службе ГУ Росгвардии. Будет также обеспечен контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, а также за работой частных охранных организаций в районе проведения мероприятия.

При подготовке приема паломников, желающих поклониться святыне, в Санкт-Петербурге учли опыт Москвы, сообщили в администрации города.

Дороги и благоустройство

Петербургским водителям придется учитывать, что в течение двух недель возможности проезда по территории, прилегающей к Александро-Невской лавре, будут ограничены. По данным администрации Петербурга, движение транспорта будет прекращено по Чернорецкому переулку, его ограничат по участку площади Александра Невского в районе Надвратной церкви, а также по ближайшим улицам, прежде всего Тележной, где будет двигаться очередь паломников, улицам Профессора Ивашенцова, Миргородской, Кременчугской, по части набережной Обводного канала и Лаврскому проезду.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга обеспечит дежурство мобильных уборочных бригад на территории у лавры, по ночам улицы вокруг монастыря будет убирать техника.

Покровитель моряков

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых в христианском мире. В Санкт-Петербурге его особенно чтят как покровителя моряков, ему посвящены два крупнейших собора, имевших в Российской империи статус главных военно-морских храмов.

Со времен Екатерины II этот статус получил Николо-Богоявленский морской собор, в который императрица лично пожаловала 10 икон в золотых ризах, посвященных победам русского флота. В годы блокады Николо-Богоявленский был кафедральным храмом Ленинграда, здесь совершал богослужения митрополит Ленинградский Алексий, будущий патриарх Алексий I. В 1943 году он и пять клириков собора были награждены медалью "За оборону Ленинграда".

Второй достопримечательностью Петербурга, связанной с именем Николая Чудотворца, является Кронштадтский морской Никольский собор, построенный к 200-летию российского флота как памятник всем морякам, погибшим за Отечество.