СМИ: в Перу протестующие учителя заблокировали туристам дорогу к Мачу-Пикчу

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ТАСС, 13 июля. Компания PeruRail, отвечающая за организацию железнодорожного сообщения между перуанским городом Куско и древней столицей инков Мачу-Пикчу, отменила все запланированные на 12 и 13 июля рейсы из-за протестов учителей. Об этом сообщила в среду радиостанции RPP.
По ее информации, учителя, требующие увеличения заработной платы, заблокировали железную дорогу. Туристы, которые приобрели билеты заранее, смогут обменять их или вернуть потраченные деньги.
В ноябре прошлого года, за два дня до проведения в Лиме саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, железнодорожное сообщение с Мачу-Пикчу также было прервано из-за протестов. Тогда их организовали представители коренного населения, которые требовали увеличить число льготных билетов на поезд для местных жителей.
По данным Министерства туризма Перу, три четверти иностранцев, посещающих эту страну, приезжают, чтобы увидеть ее главную достопримечательность - Мачу-Пикчу. Ежегодно древний город инков посещают около 1 млн человек.