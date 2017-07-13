Главой оргкомитета Пулитцеровской премии впервые стала афроамериканка

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Бывший старший редактор газеты The New York Times Дана Канеди назначена в среду руководителем оргкомитета Пулитцеровской премии - одной из самых престижных журналистских наград в мире.

Как сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Совета по Пулитцеровской премии Сабрина Ли, с 17 июля Канеди сменит 70-летнего Майкла Прайда, почетного редактора газеты Concord Monitor, издающейся в штате Нью-Гэмпшир. В 2001 году Канеди сама стала лауреатом Пулитцеровской премии за цикл статей о расовых проблемах в США.

Впервые оргкомитет возглавила афроамериканка

"Впервые на пост руководителя оргкомитета Пулитцеровской премии назначена афроамериканка, - отметила Сабрина Ли. - В ее обязанности будет входить подбор произведений, которые могут претендовать на премию, а также проведение ежегодных церемоний вручения премий". Одной из важнейших задач нового главы оргкомитета, добавила Ли, станет руководство работами по оцифровке архива Пулитцеровской премии - всех тех работ, которые были отмечены этой наградой за 100 лет ее существования.

Председатель Совета по Пулитцеровской премии журналист газеты The Washington Post Джин Робинсон в распространенном в среду заявлении отметил, что Канеди "обладает опытом, энергией и цельным характером" и это "особенно важно в условиях, когда средства массовой информации переходят на новые технологии, а эпитет "фейковые новости" используется как оружие".

Премии - 100 лет

Премию учредил американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911). В 1904 году он составил завещание, согласно которому пожертвовал $2 млн Колумбийскому университету. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, а четверть суммы - для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. Вскоре после смерти Пулитцера была создана Школа журналистики при Колумбийском университете.

Первое вручение Пулитцеровской премии в четырех номинациях (репортаж, редакционная статья, книга по истории США и биографическое произведение) состоялось 4 июня 1917 года.

Премию "За репортаж" тогда получил журналист Герберт Байярд Своуп за книгу "В германской империи" (Inside The German Empire), а журналист Фрэнк Саймонд из газеты "Белл рингер" стал лауреатом премии за лучшую редакционную статью. В 1957 году за биографическую книгу "Образцы смелости" (Profiles in Courage) Пулитцеровской премии был удостоен Джон Фицджеральд Кеннеди, в январе 1961 года ставший 35-м президентом США.

Отмечена серия статей о Путине

В этом году премия присуждалась в 21 номинации, в том числе за работы в различных жанрах новостной журналистики, за карикатуры, за новостную и художественную фотографии, а также за художественные произведения, работы по истории США, поэтические сборники, драматические и музыкальные произведения.

В области международной журналистики она была вручена сотрудникам The New York Times за публикации о президенте России Владимире Путине. Премия была присуждена им "за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом".

Как отметил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Майкл Прайд, "решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулитцеровскую премию по международной журналистике было принято в связи с тем, что их материалы о Владимире Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени".

"Эта тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание", - добавил Прайд.