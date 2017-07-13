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Известия": новая система военной подготовки для студентов разработана в России

Общество
13 июля, 5:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По окончании курсов студенты получат военные специальности рядового или сержантского состава

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минобороны и Минобрнауки планируют ввести в вузах военные спецкурсы, что позволит студентам пройти подготовку по военно-учетным специальностям без призыва в армию. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект двух ведомств, имеющийся в распоряжении издания.

"Известия" поясняют, что на данный момент в гражданских вузах военная подготовка проходит как в учебных военных центрах [где готовят офицеров для службы по контракту], так и на военных кафедрах [где обучают офицеров запаса]. Согласно новому законопроекту, из законодательства предлагается убрать термины "военная кафедра" и "учебный военный центр" и заменить их понятием "военный учебный центр".

По окончании курсов студенты получат военные специальности рядового или сержантского состава (командира отделения, танка, боевой машины, зенитно-ракетного комплекса), пишет газета. В Минобороны изданию сказали, что выпускники смогут самостоятельно решать, что им делать после окончания курсов: начать профессиональную карьеру в армии, поступив на службу по контракту, или пойти в активный резерв. Резервистов планируется призывать на специальные сборы несколько раз в год.

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