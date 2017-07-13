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МЧС предупреждает о сильном тумане в Москве

Общество
13 июля, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Из-за тумана возможно ухудшение видимости на автомагистралях

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Туман и ухудшение видимости ожидается в Москве  утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до 11:00 мск 13 июля в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров", - сообщили в ведомстве.

Из-за тумана возможно ухудшение видимости на автомагистралях, в том числе в пониженных местах и местах пересечения автотрасс с водоемами, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Особо внимательными следует быть подъезде к перекресткам и на пешеходных переходах.

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