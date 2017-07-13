Интернат для детей кочевников построят на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Школу-интернат для детей кочевых жителей Таймыра построят в поселке Носок Красноярского края к концу текущего года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В поселке Носок Таймырского муниципального района идет строительство двух корпусов школы-интерната, в которых будут жить и обучаться дети кочевых жителей района. Работа идет с опережением графика. Завершить строительство планируется до конца текущего года", - уточнили в пресс- службе.

Интернат представляет собой здание площадью более 4,5 тыс. кв. м с блоками в два и три этажа. В спальном блоке, рассчитанном на 250 мест, - все необходимые для современного образования кабинеты и помещения. Строительство интерната началось в прошлом году. Инвестиции в него составляют 415 млн рублей из краевого бюджета.

На Таймыре живут около 32 тыс. человек. Треть из них - представители коренных и малочисленных народов севера: эвенки, долгане, нганасане, ненцы и энцы. Более 2 тыс. из них ведут традиционный кочевой образ жизни, занимаются оленеводством и промыслами.