Более 1 тыс. бойцов Росгвардии обеспечат безопасность на авиасалоне МАКС-2017

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат охрану правопорядка во время проведения авиасалона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 18 по 23 июля 2017 года в Жуковском на аэродроме Раменское летно-исследовательского института имени Громова состоится Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. Безопасность участников и гостей мероприятия вместе с органами внутренних дел будут обеспечивать более 1000 военнослужащих и сотрудников Росгвардии", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, в охране правопорядка будут задействованы бойцы Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, сотрудники спецподразделений, подразделений вневедомственной охраны, государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.

Помимо аэродрома Раменское, росгвардейцы также будут охранять объекты транспортной инфраструктуры.