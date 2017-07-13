В Арктике стартовала экспедиция по очистке от мусора необитаемого острова Вилькицкого

ТАСС, 13 июля. Группа ученых и волонтеров отправилась на вертолете в первую экспедицию по очистке от мусора необитаемого острова Вилькицкого в Карском море, работы будут проводиться до 27 июля, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Остров Вилькицкого (входит в ЯНАО) расположен между Обской губой и Енисейским заливом, его ширина - около 9 км, длина - около 18 км. Назван в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления Андрея Вилькицкого (1858-1913). На острове скопилось более 800 тонн металлолома, сносу подлежат 29 строений, необходимо вывезти 73 тонн металлоконструкций, 30 единиц техники массой около 241 тонн и большое количество бочек.

"Первая экспедиция на остров Вилькицкого, помимо экологической, будет нести еще и научно-исследовательскую функцию. В отряд вошли 12 волонтеров из России и стран ближнего зарубежья, спасатель МЧС России и ученые-экологи. Всего в экспедиции принимают участие 15 человек из Тюмени, Казани, Воркуты, Салехарда, Кургана, Ришона (Израиль), Софии (Болгарии), также в составе представители компаний "Лукойл" и "Транснефть", - сообщили в пресс-службе.

По словам руководителя экспедиции Евгения Рожковского, одна из миссий отряда - оценка современного состояния окружающей среды на острове. "Отряд будет работать с 13 по 27 июля. Ребятам предстоит провести экологические исследования, подготовить имеющуюся на острове метеостанцию для комфортного проживания дальнейших экспедиций, а также определить масштаб загрязнения и приступить к работе по очистке острова от мусора", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции.

В пресс-службе добавили, что проект экологической очистки островной территории Арктической зоны в ЯНАО инициирован губернатором Дмитрием Кобылкиным и поддержан волонтерскими движениями. Координатором проекта является межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика". Основными спонсорами в 2017 году стали "Лукойл - Западная Сибирь", "Транснефть", "Еврокор", "Газпром нефть", "Газпром добыча Ноябрьск".