В Арктике стартовала экспедиция по очистке от мусора необитаемого острова Вилькицкого

Федеральная грузовая компания в I полугодии увеличила погрузку каменного угля на 11%Транспорт 13 июля, 11:39
Музей-галерея Евгения Евтушенко в преддверии юбилея поэта будет работать бесплатноКультура 13 июля, 11:35
"Динамо" ведет диалог с мэрией Риги о проведении матча КХЛ на открытом воздухеСпорт 13 июля, 11:33
Сингапур призвал обеспечить свободы судоходства в Малаккском и Сингапурском проливахТранспорт 13 июля, 11:30
Новый тренер российских гандболистов Кокшаров убежден, что им по силам попасть на ОИ-2020Спорт 13 июля, 11:24
Кабмин включил в число задач РАН мероприятия для популяризации наукиНаука 13 июля, 11:24
Суд вынес приговор по делу об убийстве НемцоваПроисшествия 13 июля, 11:23
Фотозона Зимней универсиады-2019 будет открыта на фестивале VK Fest в Санкт-ПетербургеНовости партнеров 13 июля, 11:22
Власти предложили привлечь студентов России к благоустройству дворовОбщество 13 июля, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 июля. Группа ученых и волонтеров отправилась на вертолете в первую экспедицию по очистке от мусора необитаемого острова Вилькицкого в Карском море, работы будут проводиться до 27 июля, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Остров Вилькицкого (входит в ЯНАО) расположен между Обской губой и Енисейским заливом, его ширина - около 9 км, длина - около 18 км. Назван в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления Андрея Вилькицкого (1858-1913). На острове скопилось более 800 тонн металлолома, сносу подлежат 29 строений, необходимо вывезти 73 тонн металлоконструкций, 30 единиц техники массой около 241 тонн и большое количество бочек.
"Первая экспедиция на остров Вилькицкого, помимо экологической, будет нести еще и научно-исследовательскую функцию. В отряд вошли 12 волонтеров из России и стран ближнего зарубежья, спасатель МЧС России и ученые-экологи. Всего в экспедиции принимают участие 15 человек из Тюмени, Казани, Воркуты, Салехарда, Кургана, Ришона (Израиль), Софии (Болгарии), также в составе представители компаний "Лукойл" и "Транснефть", - сообщили в пресс-службе.
По словам руководителя экспедиции Евгения Рожковского, одна из миссий отряда - оценка современного состояния окружающей среды на острове. "Отряд будет работать с 13 по 27 июля. Ребятам предстоит провести экологические исследования, подготовить имеющуюся на острове метеостанцию для комфортного проживания дальнейших экспедиций, а также определить масштаб загрязнения и приступить к работе по очистке острова от мусора", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции.
В пресс-службе добавили, что проект экологической очистки островной территории Арктической зоны в ЯНАО инициирован губернатором Дмитрием Кобылкиным и поддержан волонтерскими движениями. Координатором проекта является межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика". Основными спонсорами в 2017 году стали "Лукойл - Западная Сибирь", "Транснефть", "Еврокор", "Газпром нефть", "Газпром добыча Ноябрьск".