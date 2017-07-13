Власти приостановили точечную застройку в Симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Симферополя приостановили всю точечную застройку на территории города для проведения проверки соблюдения строителями законодательства. Об этом в четверг ТАСС сообщили в городской администрации.
"По итогам совещания с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым (проходило в четверг - прим. ТАСС) руководством администрации города Симферополя было принято решение остановить всю точечную застройку на территории крымской столицы", - говорится в заявлении властей. Уточняется, что к этим объектам относятся застройки по улице Луговая, Куйбышева, Донская и ряд других.
Всего, как сообщил агентству глава городской администрации Геннадий Бахарев, власти приостановили строительство около 100 объектов. "У нас по городу приостановлено (строительство) более 100 объектов. Перечислять их не буду: есть мелкие, а есть достаточно серьезные, есть не начатые объекты, а те, что в проекте, только намереваются", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что все приостановленные стройки будут изучены на предмет соблюдения российского законодательства. "Мы приостанавливаем все и разбираемся детально по каждому конкретному случаю", - сказал Бахарев.
"Точечной застройкой болеет не только наша столица с учетом нехватки земли. Это нам не нравится, потому что мы понимаем, что город теряет из-за точечной застройки. Это и мнение наших жителей, которое мы учитываем и к которому прислушиваемся, поэтому после совещания с главой республики принято такое решение. Не будет того строительного беспредела, какой был в предыдущие годы, в бытность при Украине", - заверил глава администрации.
Это не первая приостановка строительства объектов в Крыму: в апреле сообщалось, что в республике власти ввели временный запрет на капстроительство и реконструкцию объектов для проверки градсоветом выданных разрешений. Мораторий, согласно распоряжению главы региона, носит временный характер, условно действует до 1 января 2018 года, но фактически власти обещали отменить его максимум через месяц. Тогда запрет на строительство затрагивал в основном приморские районы Крыма, при этом речь шла о коммерческих объектах, решение не касалось объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств.