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Житель Саратова пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

Общество
13 июля, 10:55 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, июля. /ТАСС

Мужчина был задержан пограничниками на удалении одной мили от береговой линии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Российские пограничники задержали жителя Саратова, который пытался переплыть Керченский пролив для того чтобы попасть в Крым на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылках, сообщила в четверг пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ.

"При патрулировании акватории Керченского пролива на удалении одной мили от береговой линии экипаж пограничного сторожевого катера выявил неизвестного гражданина, который, используя сооруженный из подручных материалов плот, двигался со стороны порта Кавказ", - говорится в сообщении.

По прибытии на берег мужчина рассказал, что еще в 2012 году принял решение попробовать себя в роли свободного путешественника по стране, для чего даже подал заявление в паспортный стол о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Саратове, чтобы посвятить себя туризму.

53-летний мужчина проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. Прибыв в порт Кавказ, путешественник решил перебраться на противоположный берег Керченского пролива, для чего при помощи досок и пластиковых бутылок смастерил плот.

За нарушение пограничного режима и установленных правил пребывания в территориальном море РФ мужчине вынесено предупреждение в порядке статьи КоАП РФ "Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации".

Пограничники также предупреждают жителей и гостей полуострова о том, что выход в море на непредусмотренных для этих целей плавательных средствах может не только привести к административной ответственности, но и нанести вред жизни и здоровью любителей острых ощущений.

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