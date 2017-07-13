Власти предложили привлечь студентов России к благоустройству дворов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/ Минстрой РФ предложил привлечь студенческие строительные отряды к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий.
Инициатива появилась в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", следует из официального письма за подписью заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, копия которого есть в распоряжении ТАСС. Пресс-служба Минстроя РФ подлинность документа подтвердила.
"Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в дополнение к письму от 9 марта 2017 года обращает внимание на необходимость существенно активизировать работу по привлечению студенческих строительных отрядов к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", - говорится в тексте письма, адресованного руководителям исполнительных органов исполнительной власти субъектов федерации.
Вовлеченность молодых людей в работу по благоустройству будет способствовать трудовому воспитанию студентов и позволит повысить социальную значимость мероприятий. Также это увеличит общественную поддержку проекта, утверждает Минстрой России.