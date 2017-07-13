Териберка ждет туристов и урбанистов

Поморское село Териберка в Мурманской области стало символом разрухи и безнадежности в нашумевшем фильме "Левиафан". Картина принесла селу популярность среди туристов и предпринимателей. В прошлом году Териберка вошла в двадцатку популярных туристических направлений года. Теперь в селе проводятся фестивали и праздники, реализуются бизнес-проекты.

Фестиваль "Териберка. Новая жизнь" пройдет здесь уже в третий раз. В прошлом году участники этого форума предлагали создать в селе солеварни, перерабатывать дикорастущие и морские продукты Арктики. Власти говорили о намерении сделать Териберку всероссийским центром арктического туризма, а участники фестиваля обсуждали развитие арктического серфинга и других развлечений.

В реальности в селе уже открылся цех по обработке ламинарии и реализуются еще два проекта: по производству морской соли и переработке северных ягод. На нынешний фестиваль приедут представители архитектурных бюро из разных городов России и из-за рубежа.

Импортозамещение по соли и ягодам

Териберка расположена в 120 км на северо-восток от Мурманска, на берегу Баренцева моря. Это поморское село известно с XVI века. Особенно активно оно развивалось в 1940–60-е годы, когда здесь действовали рыболовные предприятия, судоремонтный завод, ферма. Но экономический кризис в 1990-е годы привел село в упадок: предприятия закрылись, молодежь стала уезжать, начались проблемы в ЖКХ и социальной сфере.

Фильм Андрея Звягинцева обеспечил Териберке очень своеобразную рекламу — захолустья на фоне красивейшей заполярной природы. В село поехали туристы. В 2015 году фермерский кооператив "ЛавкаЛавка" и проект "Большая земля" при поддержке областных властей заявили о проекте возрождения Териберки. "Устойчивое развитие села мы связываем с возрождением промыслов на новом технологическом уровне", — сказал генеральный директор ООО "Териберка Финанс", управляющий партнер фермерского кооператива "ЛавкаЛавка" по проекту производственного кластера в Териберке Олег Степанов.

Инвестиции в создание производственного кластера составят 187 млн рублей. При этом будет создано порядка 65 новых рабочих мест, из них 25 — сезонных. Соль предполагается добывать по особой технологии, специально разрабатываемой под Териберку. Объем производства на первом этапе планируется в размере 4 тыс. тонн.

Цех по переработке дикоросов, в первую очередь северных ягод, как предполагается, будет оборудован западным и отечественным оборудованием, разработки которого сейчас идут. Объем производства составит на начальном этапе около 1 тыс. тонн. Цех будет замораживать ягоды, выпускать концентраты, джемы и другие продукты.

Авторы проекта особенно подчеркивают тот факт, что продаваемая в нашей стране качественная морская соль полностью импортируется, а по величине импорта диких ягод Россия является третьей страной в мире. Причина — в отсталости наших технологий, не позволяющих перерабатывать природные продукты с необходимым качеством.

Этот производственный кластер получил статус приоритетного инвестпроекта региона, что даст инвесторам льготы, сообщила ТАСС Татьяна Русскова — заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Сейчас под производство уже выделена земля. "Первая очередь по дикоросам должна быть запущена уже в этом году, в 2019 году состоится выход на проектную мощность", — рассказала Русскова.

Для туристов построят заправку

Для туристов в Териберке открыли гостиницу и строят экоотель, который должен принять первых гостей в сентябре этого года. Концепция экоотеля предполагает отдых в максимальной близости к природе и занятия активными видами спорта. Комплекс будет включать отель, базу отдыха, причал, скалодром. Инвестиции составляют почти 130 млн рублей.

По данным правительства Мурманской области, поток туристов в Териберку постоянно растет. Например, прибывающие в Заполярье граждане Китая в обязательную программу поездок по северу неизменно включают и Териберку.

Для туристов инвесторы собираются построить в селе автозаправочную станцию — сейчас ближайшая заправка находится в 120 километрах, в Мурманске. АЗС на берегу Баренцева моря будет рассчитана не только на автомобили, но и на снегоходы и другую технику.

По словам Татьяны Руссковой, суммы запланированных инвестиций в инфраструктуру Териберки и производство на ее территории исчисляются сотнями миллионов рублей. "На включение в комплексную программу по развитию Териберки претендуют девять инвестиционных проектов с общим объемом финансирования более 450 млн рублей и планируемым количеством занятых — 179 человек", — сказала замминистра.

В числе новых проектов, о которых идет речь, — строительство туристической "Поморской деревни" и создание фермы по выращиванию двухстворчатого моллюска — мидии.

Архитектура, музыка и кухня

Третий фестиваль "Териберка. Новая жизнь" пройдет в селе 15-16 июля. Основной акцент мероприятия будет сделан не на развлечения, а на деловую и образовательную повестку. Фестиваль пройдет на пяти площадках, каждая из них представляет одну из потенциальных точек роста поселка: архитектурно-урбанистическая, площадка традиционных ремесел и промыслов, гастротуризма, спортивного туризма и познавательного экотуризма.

Архитектурно-урбанистическая зона соберет известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. В числе участников будут архитекторы, которые специализируются на исследованиях архитектуры и процессов урбанизации в экстремальных климатических условиях.

"Цель встречи — обсудить перспективы создания комфортной среды в Териберке, сделать ее привлекательной и удобной не только для приезжих, но и для самих жителей", — рассказала Татьяна Русскова.

На тему познавательного и экологического туризма будут говорить биологи, орнитологи и экологи, а фотографы — призеры международных конкурсов проведут мастер-классы по съемкам дикой природы. Кроме того, на фестиваль традиционно приедут поклонники экстремальных видов спорта, музыканты, мастера и любители арктической кухни.

Как сообщили в региональном правительстве, общий бюджет фестиваля в этом году превысил 9 млн рублей, в том числе около 4 млн выделил областной бюджет.

Илья Виноградов