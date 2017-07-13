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В Петербурге досрочно начался пропуск паломников к мощам Николая Чудотворца

Общество
13 июля, 11:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

В эти минуты в соборе продолжается богослужение, по завершении которого будет совершен молебен святому

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Первые паломники, прибывшие в Петербург для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца, получили доступ к святыне. Те, кто занял места в очереди с утра, до церемонии встречи ковчега с частью мощей святителя, уже начали заходить в Свято- Троицкий собор Александро-Невской лавры, передает корреспондент ТАСС.

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"Первую партию паломников впустили, поскольку собор позволяет это сделать, это были люди, которые заняли утром очередь на реке Монастырке", - сказала ТАСС представитель Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

В эти минуты в соборе продолжается богослужение, по завершении которого будет совершен молебен святому.

Пропуск паломников официально начнется в 16:00 мск, для верующих будет организовано две очереди, одна - социальная, для инвалидов и людей с детьми до двух лет. С 14 июля доступ к ковчегу с мощами будет открыт ежедневно.

Безопасность и правопорядок будут круглосуточно обеспечивать 130 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт- Петербургу и Ленобласти и полиция. "К месту паломничества будут приближены маршруты патрулирования нарядов групп задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ", - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

При подготовке приема паломников в Санкт-Петербурге учли опыт Москвы, где мощи пробыли с 21 мая по 12 июля в Храме Христа Спасителя, им поклонились 1,75 млн верующих.

Ковчег с частью мощей Николая Чудотворца будет находиться в Санкт-Петербурге до 28 июля, после торжественной церемонии проводов будет возвращен в итальянский город Бари, где святыня находится постоянно.

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