Раскрытое дело: как расследовали убийство Бориса НемцоваПроисшествия 13 июля, 13:02
Претендентский боксерский бой между россиянином Бетербиевым и немцем Келлингом отмененСпорт 13 июля, 12:58
Эксперт: половина соискателей в РФ готова поступиться зарплатой, чтобы не потерять работуНовости Урала 13 июля, 12:57
"Галс-Девелопмент": поступления от продажи недвижимости и аренды выросли на 60%Новости партнеров 13 июля, 12:47
Савицкис: приход Озолиньша в рижское "Динамо" придаст уверенности хоккеистамСпорт 13 июля, 12:45
РЖД в I полугодии направили на ремонт электричек 1,1 млрд рублейТранспорт 13 июля, 12:42
Российская легкоатлетка Сивкова вышла в полуфинал молодежного чемпионата ЕвропыСпорт 13 июля, 12:34
Центральная пригородная пассажирская компания за 6 месяцев перевезла 280 млн человекТранспорт 13 июля, 12:33
"Швабе" представил авиаоперационную на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 13 июля, 12:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Тело погибшего в Сирии военнослужащего Николая Афанасова доставили в Оренбург, после чего отправят на его малую родину - в Соль-Илецк, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Оренбургской области.
"На военном аэродроме Оренбурга самолет с телом погибшего в Сирии капитана Николая Афанасова встретил почетный караул. Сегодня его доставят в Соль-Илецк", - уточнили в правительстве региона.
В Оренбург тело погибшего сопровождали начальник штаба 49-й общевойсковой армии генерал-майор Николай Носулев, заместитель командира 205 мотострелковой бригады полковник Алексей Бочаров, а также четыре офицера, которые служили вместе с Афанасовым.
Похороны офицера состоятся в Соль-Илецке 14 июля, церемония прощания начнется в 11:00 местного времени (09:00 мск) в Доме культуры.
Николай Афанасов 1984 года рождения погиб 10 июля в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга в результате минометного обстрела со стороны террористов. В Сирии он проводил обучение личного состава подразделений сирийских правительственных войск.