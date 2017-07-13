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Тело погибшего в Сирии военнослужащего Николая Афанасова доставили в Оренбург

Общество
13 июля, 11:58 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 13, июля. /ТАСС

В Оренбург тело погибшего сопровождали начальник штаба 49-й общевойсковой армии генерал-майор Николай Носулев и заместитель командира 205 мотострелковой бригады полковник Алексей Бочаров

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ОРЕНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Тело погибшего в Сирии военнослужащего Николая Афанасова доставили в Оренбург, после чего отправят на его малую родину - в Соль-Илецк, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Оренбургской области.

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"На военном аэродроме Оренбурга самолет с телом погибшего в Сирии капитана Николая Афанасова встретил почетный караул. Сегодня его доставят в Соль-Илецк", - уточнили в правительстве региона.

В Оренбург тело погибшего сопровождали начальник штаба 49-й общевойсковой армии генерал-майор Николай Носулев, заместитель командира 205 мотострелковой бригады полковник Алексей Бочаров, а также четыре офицера, которые служили вместе с Афанасовым.

Похороны офицера состоятся в Соль-Илецке 14 июля, церемония прощания начнется в 11:00 местного времени (09:00 мск) в Доме культуры.

Николай Афанасов 1984 года рождения погиб 10 июля в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга в результате минометного обстрела со стороны террористов. В Сирии он проводил обучение личного состава подразделений сирийских правительственных войск.

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