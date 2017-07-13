Глава Севастополя поручил через две недели представить концепцию парка в Артбухте

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил профильным департаментам в течение двух недель представить концепцию рекреационного развития одной из центральных территорий города - Артиллерийской бухты, где планируется создать новый парк. Об этом он сообщил в четверг на заседании городского правительства.

"В течение двух недель дорабатывайте концепцию, которая станет основной для технического задания по реконструкции Артбухты и набережной Корнилова. Необходимо учесть пожелания (общественности - прим. ТАСС) по установке памятника, зеленой зоны, фонтана, чтобы обеспечить качественную городскую среду, пешую зону и транспортную доступность", - обратился Овсянников к главам департаментов городского хозяйства Андрею Чибисову и архитектуры Александру Моложавенко.

Как было сказано на заседании правительства, в ходе общественного обсуждения проекта установки памятника Единения России ветеранскими организациями было высказано предложение о создании еще одного мемориала на мысе Хрустальный. "Таким образом, мы приступаем к разработке мемориального комплекса, он будет в границах будущей парковой зоны - от Артбухты до улицы Катерная. Необходимо создавать концепцию всей этой зоны, чтобы увязать все составляющие парка", - сказал Овсянников.

По словам врио губернатора, сейчас есть пять концепций, единая концепция будет обсуждаться через две недели, после чего можно будет начать проектирование развития этих территорий.

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя утвердило место размещения памятника Единения России на улице Катерная в Севастополе, а также памятника Григорию Потемкину в Артбухте. Общественное обсуждение развития территории Артбухты состоялось 12 июля. По сообщению пресс- службы правительства Севастополя, проектно-сметную документацию по созданию здесь парковой зоны планируется разработать до 1 июня следующего года.

Артбухта - центральная часть Севастополя, непосредственно отсюда начинается набережная Корнилова. Однако сейчас территория Артбухты не является полноценно благоустроенной, через нее идет существенный автомобильный трафик, здесь же находится фактически заброшенная бывшая танцплощадка "Ивушка", где планируется разметить памятник Потемкину.