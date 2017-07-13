Более 60 вузов РФ подписали соглашение о сотрудничестве с Союзом WorldSkills Russia

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Более 60 российских вузов подписали соглашения о сотрудничестве с Союзом WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы"), более 50 из них будут проводить собственные чемпионаты. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Союза Роберт Уразов на панельной дискуссии "Лазерные компетенции WorldSkills. Региональные и национальные чемпионаты" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"В настоящий момент WorldSkills охватывает все регионы РФ, это 85 регионов. Президентом было принято решение о том, чтобы мы приступили к вовлечению вузов в наше движение. Сейчас 65 вузов подписали с нами соглашения, и более 50 будут проводить свои чемпионаты", - сказал он.

Уразов добавил, что "сейчас есть линейка чемпионатов для колледжей, финал в этом году был в Краснодаре". "И будет отдельный финал для тех ребят, которые обучаются в высших учебных заведениях - он состоится в Москве, предварительно, 28-29 ноября", - уточнил он.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика".

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