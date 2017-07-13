В Госдуме предложили согласовывать с органами опеки показ в телешоу детей - жертв насилия

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутат от "Единой России", член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин разработал законопроект, который обязывает получать разрешение органов опеки при демонстрации в телешоу несовершеннолетних жертв насилия. Парламентарий представил свою инициативу в четверг на заседании экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства, регулирующего работу СМИ, и вопросам развития гражданского общества фракции "Единая Россия".

Горелкин, в частности, привел типичную, по его словам, "историю, когда в регион приезжают съемочные группы ток- шоу, ищут неблагополучные семьи, ищут интересные истории". "Известный размер гонораров, чтобы родители дали разрешение на участие [в телешоу] несовершеннолетнего ребенка, который попал в непростую ситуацию, варьировался в районе 100 тыс. [рублей], - рассказал он. - Когда начинаешь разговаривать с родителями, они говорят: "Давайте 200 тыс. рублей, и мы это разрешение аннулируем". "По сути, происходит неприкрытая торговля детьми", - считает политик.

"Мы видим, что совесть многих создателей популярных шоу сдается перед возможностью обеспечить высокие рейтинги и обеспечить необходимые коммерческие доходы", - утверждает Горелкин.

При этом депутат акцентировал внимание, что законопроект "ничего не запрещает, он лишь регламентирует отношения медиа и узкие категории граждан - несовершеннолетних жертв преступлений".

"Меньше всего хотелось бы ограничивать журналистов в их работе. Мы предлагаем очень мягкую схему: ввести дополнительный фильтр, чтобы для съемок несовершеннолетних жертв преступлений требовалось согласие органов опеки, - изложил Горелкин суть инициативы. - Всем остальным несовершеннолетним, как и раньше, будет нужно лишь согласие родителей и опекунов". Он также провел параллель с уже существующей нормой о необходимости получения согласия органов опеки при сделках с недвижимостью, в которой прописаны несовершеннолетние.