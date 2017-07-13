Кузнецова против согласования с органами опеки показа в телешоу детей-жертв насилия

Елена Бегунова стала победителем народного голосования премии "Медиа-Менеджер России 2017"Новости партнеров 13 июля, 14:49
СМИ: правительство Индии выставит Air India на продажуТранспорт 13 июля, 14:44
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередьОбщество 13 июля, 14:43
Верховный суд инициировал структурную реформу судовПолитика 13 июля, 14:41
Оргкомитет постарается сделать билеты на ЧМ-2018 максимально доступными для граждан РФСпорт 13 июля, 14:40
Исинбаева планирует посетить ЧМ по легкой атлетике, если получит аккредитациюСпорт 13 июля, 14:35
Ямальские археологи обнаружили под Салехардом захоронение эпохи бронзыНовости Урала 13 июля, 14:34
Александр Кержаков назначен на пост координатора команд академии ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 14:24
Россия переходит на национальные кредитные рейтингиЭкономика и бизнес 13 июля, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала законопроект, разработанный депутатом Госдумы Антоном Горелкиным, который обязывает получать разрешение органов опеки при демонстрации в телешоу несовершеннолетних жертв насилия.
"Я не думаю, что он может быть действенным, потому что порой многие отрицательные моменты связаны с действиями (бездействием) органов системы профилактики (органов опеки - прим. ТАСС), поэтому они, безусловно, не заинтересованы в том, чтобы их деятельность освещалась", - заявила детский омбудсмен на заседании экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства, регулирующего работу СМИ, и вопросам развития гражданского общества фракции "Единая Россия".
Кузнецова отметила, что наделение органов опеки таким правом может навредить. "Мало того, порой [чиновниками] не делаются некоторые плохие вещи, отрицательные, боясь освещения в СМИ", - указала она.
В настоящее время законодательство предусматривает размещение в СМИ информации о детях, ставших жертвами преступлений с согласия несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, или его законных представителей.