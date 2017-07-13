Кузнецова против согласования с органами опеки показа в телешоу детей-жертв насилия

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала законопроект, разработанный депутатом Госдумы Антоном Горелкиным, который обязывает получать разрешение органов опеки при демонстрации в телешоу несовершеннолетних жертв насилия.

"Я не думаю, что он может быть действенным, потому что порой многие отрицательные моменты связаны с действиями (бездействием) органов системы профилактики (органов опеки - прим. ТАСС), поэтому они, безусловно, не заинтересованы в том, чтобы их деятельность освещалась", - заявила детский омбудсмен на заседании экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства, регулирующего работу СМИ, и вопросам развития гражданского общества фракции "Единая Россия".

Кузнецова отметила, что наделение органов опеки таким правом может навредить. "Мало того, порой [чиновниками] не делаются некоторые плохие вещи, отрицательные, боясь освещения в СМИ", - указала она.

В настоящее время законодательство предусматривает размещение в СМИ информации о детях, ставших жертвами преступлений с согласия несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, или его законных представителей.