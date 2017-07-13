Медведев: упрощение европротокола при мелких ДТП облегчит жизнь автомобилистам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Упрощение правил применения европротокола и увеличение лимита выплат облегчит жизнь российским автомобилистам. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается соответствующий законопроект.

Он отметил, что эти поправки "еще в большей степени упрощают процедуру оформления небольших ДТП без участия полиции". По словам премьера, предлагается увеличить максимальный размер страхового возмещения по европротоколу с нынешних 50 тыс. до 100 тыс. рублей (без фиксации повреждений техническими средствами контроля - прим. ТАСС), а также снять ограничение на применение такого протокола при наличии разногласий между водителями по поводу обстоятельств ДТП. "Для получения страхового вознаграждения в этом случае участникам придется просто зафиксировать обстоятельства аварии определенным законом способом", - сказал Медведев. Расширяются и возможности для фиксации: помимо устройств системы ГЛОНАСС будет допускаться использование специального мобильного приложения, которое позволяет передавать фотографии повреждений авто в страховую компанию.

"Такие поправки, действительно, должны облегчить жизнь автомобилистам, чтобы люди часами не ждали, теряя время и создавая пробки на дорогах", - заключил глава правительства.

В случае одобрения законопроекта по итогам заседания он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.