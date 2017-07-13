Ревенко не поддержал согласование с органами опеки показ в телешоу детей-жертв насилия

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко не поддержал законопроект, который обязывает получать разрешение органов опеки при демонстрации в телешоу несовершеннолетних жертв насилия.

Документ, разработанный другим единороссом Антоном Горелкиным, был представлен в четверг на заседании экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства, регулирующего работу СМИ, и вопросам развития гражданского общества фракции "Единая Россия".

"Может быть, сами того не желая, мы сейчас обсуждаем именно элементы цензурирования, - полагает Ревенко. - При этом органами цензурирования будут выступать органы опеки". "Кто эти люди, откуда они, имеют ли они на это право? Мы не знаем", - отметил он.

"Не ущемляются ли здесь права законных представителей детей? Почему законный представитель собственного ребенка, дав согласие на его участие в ток-шоу или в информационном сюжете, должен еще получать разрешение органов опеки?" - задал вопрос политик.

Ревенко напомнил, что главная функция СМИ - информирование общества, привлечение его внимания к существующим проблемам. "Здесь предлагается очень сложная, очень непонятная, очень непрозрачная, на мой взгляд, система ограничений этого информирования", - полагает он.

Согласно законопроекту, копия которого есть у ТАСС, предлагается закрепить за органами опеки полномочия по предоставлению разрешений на распространение в СМИ и в интернете информации о пострадавших от противоправных действий несовершеннолетних в случаях, если ими будет установлено, что "это соответствует интересам самого несовершеннолетнего и не несет для него какой-либо угрозы".