Медведев: маркировка лекарств идентификационными кодами заработает по всей стране

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на своем заседании планирует одобрить законопроекты, предусматривающие введение маркировки лекарств для предотвращения продажи в аптеках контрафактных или некачественных препаратов. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Законопроекты, которые мы сегодня рассматриваем, позволяют сделать маркировку лекарств обязательной и внедрить систему мониторинга на территории всей страны, чтобы каждый человек мог убедиться, что у него в руках легальный препарат, считав метку с упаковки сканером, который установлен в аптеке", - сказал Медведев.

По его словам, производители и дистрибьюторы лекарств, которые не маркируют свои товары и вносят в систему недостоверные данные, будут платить штрафы. "Для этого предполагаются изменения в Кодекс об административных правонарушениях", - уточнил глава кабинета министров.

Он отметил, что в продажу должны поступать только качественные медикаменты. Для этого уже сейчас проводятся проверки, по результатам которых изымаются из продажи и уничтожаются фальшивые лекарства. "Кстати сказать, за последние пять лет количество выявленных фальсификатов снизилось примерно в два раза. Тем не менее проблема остается актуальной, в аптеках еще можно встретить некачественные или контрафактные препараты, а это угроза жизни и здоровью людей", - сказал Медведев.

Он напомнил, что с начала текущего года в ряде регионов в порядке эксперимента проводилась маркировка упаковок лекарств двухмерными кодами и была создана система отслеживания всех этапов движения продукции от производителя до аптеки или больницы. Теперь же, как сказал премьер-министр, эта система заработает по всей стране.