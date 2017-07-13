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В Якутии готовят новый чартерный рейс, чтобы показать японским туристам северное сияние

Общество
13 июля, 14:29 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Глава Якутии также предложил разработать для туристов экскурсии в алмазные карьеры республики

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ЯКУТСК, 13 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Прямой чартерный рейс из Японии в Якутию разрабатывается сторонами, чтобы показать японским туристам северное сияние. Об этом в четверг сообщил глава Якутии Егор Борисов во время встречи с официальной делегацией Японии.

"Наша авиакомпания "Якутия" работает над созданием новых маршрутов, которые свяжут Японию и Якутию. Если японцы любят северное сияние, то вам нет необходимости лететь в Финляндию, в Якутии вероятность наблюдения северных сияний в зимний период намного выше - более 80%", - сказал он.

По словам депутата парламента Японии, председателя японского комитета по содействию Республике Саха (Якутии) Хории Манабу, авиаперелеты в Якутию из Японии намного сократились.

"Раньше мы летели до Якутска через Москву в течение 20 часов, а сейчас мы прилетели за 5 часов - это уже большой прогресс, а при создании прямых чартерных рейсов поток туристов из Японии в республику увеличился бы в разы. Японцы очень любят северное сияние, поэтому, если будут прямые рейсы, то японцы будут приезжать в Якутию, чтобы наблюдать за этим природным явлением", - сказал ТАСС господин Манабу.

По словам главы республики, в заполярном поселке Тикси, где японская компания NEDO планирует создать ветропарк, зимой можно наблюдать северное сияние ежедневно. "Также можно организовать туры в алмазные карьеры Якутии, чтобы показать добычу алмазов", - подчеркнул Борисов.

Представители японской делегации отметили, что инвесторы Японии планируют создать в Якутии гольф-клуб. "Представители японской компании JFE Engineering Corp, которые реализуют в Якутии на территории Хангаласского района "город умного земледелия", очень любят играть в гольф, и их первостепенное желание - это создать гольф-клуб в Якутии, а с учетом территорий республики это осуществимое желание", - сказал господин Манабу.

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