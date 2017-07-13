Путин 14 июля побывает в Белгороде

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 14 июля, побывает в Белгороде, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, 13 июля Путин проводит на Валааме, а 14 отправится в Белгород. "Президент посетит Лебединский ГОК (горно-обогатительный комбинат) - 50 лет предприятию", - отметил представитель Кремля. Он добавил, что в предстоящее воскресенье в России будет отмечаться День металлурга.
Песков уточнил, что в Белгороде глава государства "пообщается с работниками предприятия и со стройотрядовцами, отдельно поговорит с губернатором [Евгением] Савченко". "Завтра день будет напряженный", - считает пресс-секретарь президента.
Лебединский ГОК - крупнейшее в РФ и СНГ предприятие по добыче и обогащению железной руды.