В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч человек ожидают своей очереди, чтобы поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, которые в четверг доставили в Петербург из столицы, у Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры, где выставлен ковчег со святыней, передает корреспондент ТАСС.

Очередь растянулась почти на 400 метров вдоль набережной реки Монастырки и Лаврского проезда до площади Александра Невского и продолжает увеличиваться. Большинство людей пришли к монастырю утром, некоторые занимали места еще ночью. Они первыми получили доступ мощам одного из самых почитаемых в России святых - часть верующих пустили в собор еще во время литургии, до начала официального пропуска паломников.

В очереди люди из разных регионов России, как специально приехавшие в Петербург, так и те, кто решил воспользоваться возможностью поклониться святыне. "Мы с Дальнего Востока, не то чтобы прямо специально приехали, мы просто в Петербурге отдыхаем, так совпало, что попали на такое великое событие. Николая Угодника очень почитают русские люди", - рассказала ТАСС Евгения, которая проводит в Северной столице отпуск.

"Конечно, для всех верующих людей - это большой праздник, по воле случая мы оказались здесь", - отметил ее супруг Эдуард.

Я пришел специально, думаю, это одно из важнейших событий в истории православной России: мощи ни разу не привозились за всю историю Житель Петербурга Александр

"Николай Чудотворец - один из самых почитаемых в нашей стране святых, для православного человека это важнейшее событие. Я считаю, что поддерживать контакты между церквями нужно - мы же все христиане, я думаю, это позитивный момент", - добавил он.

"Я приехала сюда из Тихвина, у знакомых с мамой переночевали, чтобы с утра попасть. Конечно, это очень важно для всех верующих, прийти, помолиться, поклониться, за близких у святого попросить, чтоб не болел никто. Вот сейчас стоим, ждем", - рассказала паломница Вероника из Ленинградской области.

Крестный ход

Утром по случаю встречи мощей Николая Чудотворца в лавре прошел крестный ход, который возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ковчег со святыней пронесли на специальных носилках от Надвратной церкви на площади Александра Невского к Свято-Троицкому собору, где прошло торжественное богослужение и молебен святителю.

Пропуск паломников официально начнется в 16:00 мск, для верующих будет организовано две очереди, одна - социальная, для инвалидов и людей с детьми до двух лет. С 14 июля доступ к ковчегу с мощами будет открыт ежедневно.

Безопасность и правопорядок будут круглосуточно обеспечивать 130 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти и полиция. При подготовке приема паломников в Санкт-Петербурге учли опыт Москвы. В столице мощи находились с 21 мая по 12 июля в Храме Христа Спасителя, им поклонились 1,75 млн верующих. По информации организаторов, время ожидания в выходные дни составляло до 12 часов, в будние дни - 3-4 часа.

Ковчег с частью мощей Николая Чудотворца пробудет в Санкт-Петербурге до 28 июля, после торжественной церемонии проводов вернется в итальянский город Бари, где святыня находится постоянно. Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.