МЧС: экстренные службы сделали выводы из связанных с непогодой ЧС и действовали грамотно

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Оперативные службы действовали грамотно во время прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений, в том числе дождей и сильного ветра, в различных регионах РФ, сообщил в четверг журналистам руководитель департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров.
"Вы все были свидетелями того, как за последний месяц на северо-западе, в центре и юге нашей страны господствовала непогода, а именно проходил комплекс неблагоприятных погодных явлений, связанных с обильными дождями и порывами ветра. Если оценивать в целом, то я могу сказать, что экстренные службы, силы и средства сработали грамотно, минимизировали последствия данных факторов", - сказал он.
При этом, по словам Елизарова, из прошедших ЧС сделаны выводы. "Уже спланировали для себя ряд мероприятий, которые нужно провести для того, чтобы в будущем в этом направлении продвинуться еще дальше, чтобы не было пострадавших граждан", - отметил он.
"Все системы находятся в состоянии повышенной готовности. Работают у нас и НИИ - наука активно нам помогает в этом вопросе. Мы видим перспективу, ее знаем и будем к ней идти", - добавил глава департамента МЧС.